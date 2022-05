Kdo bo stopil v čevlje Boruta Pahorja? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred slabim mesecem dni smo državljani izbirali, kdo bo vodil novo vlado in kdo nas bo zastopal v državnem zboru, zdaj pa so pred vrati že nove predsedniške volitve. Kandidature še nihče ni napovedal, a pojavljajo se ugibanja o nekaterih imenih. V tekmo naj bi se podal kočevski župan Vladimir Prebilič, med mogočimi kandidati se pojavljata evropska poslanka Ljudmila Novak in podpredsednica stranke Gibanje Svoboda Marta Kos Marko.