Kočevski župan Vladimir Prebilič naj bi kandidiral za predsednika države

Vladimir Prebilič ne prihaja iz strankarskih vrst, kandidiral pa naj bi s podpisi volivcev. Njegovo kandidaturo naj bi podpiral klub neodvisnih županj in županov, ki so ga ustanovili januarja letos. Državnozborskih volitev se sicer niso udeležili, so pa napovedali, da se bodo vključili v predsedniške in lokalne volitve.

Informacijo smo preverili tudi pri Prebiliču. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.