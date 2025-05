Evropskemu poslancu danes grozili s smrtjo

Evropski poslanec Vladimir Prebilič je danes prejel neposredno grožnjo s smrtjo. Grožnjo jemlje resno, saj jo je podal posameznik, ki se je na družbenem omrežju Facebook identificiral z osebnim profilom. Poslanec poziva k spoštljivi in nenasilni komunikaciji, kljub nestrinjanjem v stališčih in vrednotah. Grožnje jemlje resno, zato je poslanska pisarna podala prijavo kaznivega dejanja na policijo.

Evropski poslanec Vladimir Prebilič je danes prejel neposredno grožnjo s smrtjo, ki mu jo je na družbenih omrežjih poslal posameznik po imenu Jože Cajzek. "Takšna dejanja so nesprejemljiva in predstavljajo resno kršitev tako zakonodaje kot osnovnih načel spoštljive komunikacije," so sporočili iz pisarne evropskega poslanca.

"Zavedam se, da s politično funkcijo in javno prepoznavnostjo prihaja tudi večja izpostavljenost kritikam in nestrinjanju. Razumljivo je, da se marsikdo ne strinja z mojimi stališči ali odločitvami, kar je v demokratični družbi povsem legitimno. Kljub temu verjamem, da lahko javno razpravo gradimo na temeljih spoštovanja in razumevanja. Vedno sem pripravljen prisluhniti kritikam, če so izražene na primeren in spoštljiv način, saj sem prepričan, da se lahko kot družba razvijamo in napredujemo le skozi odprt in strpen dialog, tudi kadar imamo različna mnenja. Ko gre za grožnje z nasiljem ali celo smrtjo, pa je vsaka meja prestopljena," je ob tem dejal Prebilič.

Žalostno, koliko sovraštva se širi po družbenih omrežjih

Poslanec ob tem poudarja, da je žalostno, koliko sovraštva se danes širi po družbenih omrežjih. "Takšno ravnanje ni le neodgovorno, temveč tudi nevarno, saj ustvarja okolje, v katerem se nestrpnost normalizira. Nekateri uporabniki se pri žaljivih in sovražnih komentarjih skrivajo za lažnimi profili, spet drugi pa se z napadi izpostavljajo celo z lastnimi imeni in priimki, kar ponovno kaže na to, da se ljudje niti ne zavedajo, da svoboda govora ne pomeni prostega napadanja drugih, celo z grožnjami s fizičnimi napadi ali smrtjo," opozarja nekdanji župan Kočevja.

Prebilič obsoja vsakršno obliko nestrpnosti, verbalnega nasilja in sovražnega govora. Poziva k večji odgovornosti v javnem prostoru, katerega velik del danes predstavljajo tudi družbena omrežja, ter k temu, da kljub razlikam ohranimo spoštovanje do soljudi. Verjame, da je moč besed velika – lahko gradijo ali pa rušijo, lahko spodbujajo k sodelovanju ali pa poglabljajo razkol.

Poslanec se policiji zahvaljuje za hitro ukrepanje

Poudarja še, da prenese tudi ostre in kritične komentarje, a meja je prestopljena, ko gre za grožnje z nasiljem. Zato je danes prijavil prejeto grožnjo ustreznim organom in se iskreno zahvaljuje policiji za hiter odziv ter obravnavo prijave. Opozarja, da bodo vse tovrstne grožnje, ki jih bo prejel, dosledno prijavljene, saj želi prispevati k varnejšemu in bolj spoštljivemu javnemu prostoru.