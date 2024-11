Javnomnenjska anketa Vox populi za časnik Dnevnik je pokazala, da zgolj 28,4 odstotka polnoletnih prebivalcev ocenjuje, da vlada Roberta Goloba deluje uspešno. V anketi je 67,4 odstotka vprašanih delo vlade ocenilo kot neuspešno, 4,1 odstotka je bilo neopredeljenih. To je glede na pretekle meritve slab rezultat, navaja Dnevnik, ki je izmeril tudi zaupanje Anžetu Logarju v primerjavi z več vodilnimi politiki.

To je od julija 2022 do danes eden slabših rezultatov. Izjema so zgolj meritve februarja in marca letos, ko je vlado kot neuspešno ocenilo nekaj več kot 70 odstotkov anketirancev.

Volivci Gibanja Svoboda zadovoljni

Delo vlade nekoliko drugače ocenjujejo volivci koalicijskih strank. 95 odstotkov volivcev Gibanja Svoboda delo vlade ocenjuje kot uspešno. Manj zadovoljni so volivci stranke SD, zadovoljstvo z delom vlade je izrazilo 53 odstotkov. Med volivci stranke Levica pa je zadovoljstvo z delom vlade marca, septembra in novembra izrazilo le od 43 do 48 odstotkov.

Vodi SDS, Gibanje Svoboda pada, Demokrati na radarju ankete

Med parlamentarnimi strankami ima največjo podporo še vedno stranka SDS, ki bi prejela 25,1 odstotka glasov (oktobra 24,1). Podpora Svobodi pada, zanjo bi glasovalo 14,9 odstotka (oktobra 15,6). Na tretjem mestu je stranka SD, ki bi prejela 7,6 odstotka glasov (oktobra sedem). Sledi NSi, ki bi prejela 6,1 odstotka (oktobra 5,9). Najmanj podpore, 5,9 odstotka glasov, bi prejela Levica (oktobra 6,1).

Največjo podporo med zunajparlamentarnimi strankami bi s 3,3 odstotka glasov prejela stranka Vesna. Z 2,6 odstotka glasov ji sledi stranka Demokrati, ki jo je ustanovil Anže Logar. SLS bi prejela 1,6 odstotka glasov. Za druge stranke bi volilo 0,4 odstotka vprašanih (oktobra štiri), neopredeljenih je 28,7 odstotka (oktobra 24,4), 3,9 odstotka pa se volitev ne bi udeležilo (oktobra 4,3).

Logar premagal Janšo

V anketi so primerjali tudi zaupanje Anžetu Logarju v primerjavi z Janezom Janšo, Robertom Golobom, Matejem Toninom in Vladimirjem Prebiličem. V primerjavi z vsemi bolj zaupajo Logarju. 31,3 odstotka vprašanih zaupa Logarju, Janši 30,3 odstotka, ostali nobenemu od njiju. V primerjavi z Robertom Golobom, je zaupanje Logarju izrazilo 42,3 odstotka, Golobu pa 33,1 odstotka. Logarju zaupa 48 odstotkov, med tem ko Toninu bolj zaupa 23,1 odstotka vprašanih. Večje zaupanje Logarju (40,3 odstotka) so izrazili tudi v primerjavi s Prebiličem (39,1 odstotka).

Na vrhu lestvice priljubljenih politikov je znova predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledijo pa evropski poslanec Vladimir Prebilič, gospodarski minister in predsednik SD Matjaž Han, poslanec Anže Logar in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Predsednik NSi in evropski poslanec Matej Tonin je na 12. mestu, predsednik SDS Janez Janša na 14. mestu, predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob na 16., koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko pa na 20. mestu.

Agencija Ninamedia je javnomnenjsko raziskavo izvedla za Dnevnik med 11. in 13. oktobrom, sodelovalo pa je 700 anketirancev.