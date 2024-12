Prebilič (Zeleni/Vesna) je danes ob začetku plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta med drugim govoril o zrušenju nadstreška železniške postaje v Novem Sadu, protestih po vsej Srbiji in programski opremi za prisluškovanje aktivistom in novinarjem. Dogodke je označil za absolutno nesprejemljive in nezakonite ter pozval k ustavitvi digitalnega vohunjenja in uvedbi preiskave proti odgovornim.

Prebilič svoj govor v EU parlamentu prebere v srbščini... sramota... podn od poslanca.pic.twitter.com/DwnTTzwTOU — Johanca (@Johanca_4me) December 16, 2024

Metsola ga je opozorila, da mora uporabljati uradni jezik EU

Nagovor evroposlancem je začel v srbščini, a ga je predsednica parlamenta Roberta Metsola opozorila, da ga ne prevajajo in da mora uporabljati uradni jezik EU. Odzvala se je tudi Hrvatica Zovko iz vrst HDZ, ki je uporabo srbščine v Evropskem parlamentu označila za provokacijo. Prebilič je nato govor nadaljeval v angleškem jeziku.

To ne bo vplivalo na zastopanje interesov Slovenije v EP

O njegovem govoru se je razvnela razprava na enem od družbenih omrežij. Zato je v odzivu, ki so ga posredovali iz njegove pisarne, pojasnil, da ni bojazni, da bi to kakorkoli vplivalo na njegovo zastopanje interesov Slovenije v Evropskem parlamentu. "Sem pa v EP tudi uradni govorec skupine Zelenih za Srbijo in aktivno sodelujem pri spremljanju stanja v državi, ki si želi postati članica EU," je dodal.

Poudaril je, da se je z nagovorom želel pokloniti vsem žrtvam tragedije in žrtvam političnega nadzora v Srbiji. Zagotovil je, da ni šlo za zaničevanje slovenskih volivcev, temveč za sočustvovanje s srbskim narodom, ki se želi zoperstaviti avtoritarni oblasti.