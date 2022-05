Klakočar Zupančičeva prvič na obisku pri Pahorju #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik republike Borut Pahor je v predsedniški palači sprejel novo predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, ki so jo poslanci na to funkcijo izvolili na petkovi ustanovni seji devetega sklica DZ.

Po končanem srečanju bosta podala izjavi za javnost, so sporočili iz urada predsednika republike.

44-letna Klakočar Zupančičeva je magistrica pravnih znanosti, od leta 2008 je bila sodnica okrajnega sodišča v Ljubljani. V javnosti je postala znana, ko je v letu 2020 izrazila svoje nestrinjanje z aktualno vladno politiko, njenim vplivom na sodniško neodvisnost in prekomerno uporabo represije izvršilne veje oblasti. Nato je zapustila sodniške vrste in se zaposlila v lastnem podjetju.

Druga najvišja funkcija v državi

Funkcija predsednika DZ je sicer po protokolu druga najvišja v državi, takoj za predsednikom republike. Med drugim predstavlja DZ, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje zakone in druge akte, ki jih sprejme DZ, ter skrbi za uresničevanje razmerij z državnim svetom, s predsednikom republike, z vlado in drugimi državnimi organi.

Novi mandatar lahko znan že prihodnji teden

Pahor je ob ustanovni seji že napovedal, da s predlogom kandidata za predsednika vlade ne bo po nepotrebnem odlašal, čeprav ima za to na voljo 30 dni po konstituiranju DZ. Ko ga bo Klakočar Zupančičeva obvestila, da so imenovani vsi vodje poslanskih skupin, jih bo povabil na posvet o kandidatu za predsednika vlade.

Pričakuje, da bodo posvetovanja najpozneje 23. maja in da bo isti dan ugotovil prepričljivo podporo kandidatu. Predvideva, da bo še isti dan tudi podpisal predlog kandidature za predsednika vlade in jo poslal v DZ.