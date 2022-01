Kdo so ljudje izza Roberta Goloba #video

Po prevzemu stranke Gibanje Svoboda Robert Golob jasno opredeli temelj, nas katerem bo gradil. "Mi vstopamo v politiko, ker verjamemo, da je treba Slovencem in Slovenkam dati boljšo prihodnost. To je vse, kar nas zanima. In podnebna agenda je tista, za katero verjamem, da je najbolj ključna za bodočnost. Slovenije in tudi predvsem naših otrok. Zato ostaja na prvem mestu," je dejal Golob.

Podajati se v politiko z željo voditi državo brez prave gospodarske ideje je čisti samomor, opozarja politični analitik. "Ne vidim ene konkretne besede, enega konkretnega projekta, ene konkretne zaveze, razen s področja ekologije, kar je pa grozljivka. On pravi, da je prva prioriteta zdaj, da bo ekologija tista, ki bo o vsem odločila. To je problem, ker ekologija tega ne more početi, ker bomo imeli 200-odstotno, 300-odstotno dražjo elektriko. To je problem," Gibanje Svoboda komentira Boštjan M. Turk.

Strankin program sicer po kongresu, ki je potekal skrit od javnosti, nekoliko razširi njena nova podpredsednica Urška Klakočar Zupančič. O odločitvi za vstop v politiko v družbi Roberta Goloba pa nekdanja sodnica v intervjuju za Pop TV: " V sebi sem začutila dolžnost, da se odzovem na vse to, kar se v naši državi dogaja. Da nekaj prispevam k temu, da se v tej naši domovini zgodijo nujno potrebne spremembe. Tema, ki je zaradi dejanj oblasti legla na našo deželo, je že tako gosta, da jo je treba začeti rezati," je dejala Klakočar Zupančičeva.

Kritika oblasti

Osebno prepričanje, ki ga je konec leta 2020 delila na Facebooku, da je Janša veliki diktator ter da je virus pri nas dal polet zafrustriranim osebkom s kriminalno preteklostjo, jo je po štirih letih stalo vodenja oddelka za etažno lastnino na ljubljanskem okrajnem sodišču. V politiki ima zdaj proste roke za kritiko oblasti.

"V času študija sem proučevala vpliv nacistične ideologije na družbo in njene podsisteme ter pravo. In če danes malo bolj poglobljeno analiziramo dogajanje v državi, lahko vidimo, da pri ljudeh vlada strah pred oblastjo. Vladajoča politika želi imeti ljudi pod nadzorom. To pa doseže tako, da jih dobro prestraši," je poudarila Klakočar Zupančičeva.

Zapustili so jo vsi sodelavci

Tretji obraz stranke, predsednica sveta stranke, pa je Mirta Koželj. Gre za zdravnico, ki je leta 2018 odstopila z mesta vodje službe za kardiologijo na pediatrični kliniki, potem ko so jo domnevno zaradi slabih odnosov zapustili vsi specialisti. Koželjeva se je na okrogli mizi tedaj še Golobovega Gibanja sprememba dotaknila rekordno visokih plač zdravnikov v javnem zdravstvu.