Sodnica ovadila Gorenaka zaradi širjenja njenih zasebnih objav na Facebooku

Sodnica "ne pristaja na to, da v zasebnem življenju nima pravice razmišljati in svojih misli tudi komu zaupati. Ta pravica, ki je temelj človekove biti, ne sme biti odvzeta nikomur." Zato se je tudi odločila za tožbo zoper Gorenaka, so pojasnili v odvetniški pisarni Pirc Musar & Lemut Strle, piše STA.

Odvetniška pisarna je tako danes na Okrajno sodišče v Ljubljani zoper Gorenaka vložila kazensko zasebno tožbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene objave zasebnih pisanj po 1. odstavku 140. člena kazenskega zakonika.

Objavljamo Gorenakov odziv na vložitev tožbe:



"Tega sem na nek način vesel. Določene stvari v tej državi moramo razčistiti. Ko so se pred leti policisti v nekem zasebnem krogu na Facebooku dogovarjali, da bodo v prometni kontroli ustavili in kaznovali ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, je obveljal standard, da takšna objava ni vprašljiva.



Kar zadeva moj zapis v primeru sodnice Urške Klakočar Zupančič, ki sem ga na svoje blogu vinkogorenak.net objavil decembra lani, pa lahko povem, da sem sodničina zapisa prejel od tretje osebe. Sam namreč ne uporabljam Facebooka. Zapisa sem s pozivom za ukrepanje poslal predsedniku vrhovnega sodišča in predsedniku sodnega sveta. Predsednik vrhovnega sodišča je dejal, da se mu zdi takšno pisanje neprimerno in da bo primer odstopil predsednici ljubljanskega sodišča. Ta se je odločila za disciplinski postopek zoper sodnico in za odvzem pooblastil oziroma kazensko premestitev na drugo delovno mesto. Časnik Večer pa je tedaj poročal tudi o mnenju sodnega sveta, ki je sporočil, da ne glede na to, ali gre za zasebna ali javna pisanja, takšna početja sodnikov niso primerna in so za sodnike škodljiva."



"Napadel njeno neodvisnost"

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade je namreč sodničin zapis, ki nedvomno sodi v njeno komunikacijsko zasebnost, objavil na svojem blogu in v spletnem mediju Nova24tv.si brez njenega dovoljenja, s tem pa je napadel njeno neodvisnost ter jo označil za politično aktivistko. Za objavo bi bilo takšno dovoljenje nedvomno potrebno, saj je objavil njeni zasebni pisanji z njenega zaprtega in tako javnosti nedostopnega profila na Facebooku, so pojasnili v odvetniški pisarni.

Foto: Getty Images

Poudarili so še, da se sodnica kot oseba, ki je svoje profesionalno življenje posvetila pravni znanosti in uveljavljanju prava v sodni praksi, brez dvoma zaveda pomena svoje zasebnosti, sploh ob upoštevanju funkcije sodnice, ki jo opravlja zadnjih 12 let. V času njenih zapisov, ki jih je Gorenak javno razširil, je imela na Facebooku zgolj prijatelje, ki so to tudi na Facebooku postali z njenim izrecnim soglasjem. Eden od teh pa je zlorabil njeno zaupanje in zapisa posredoval Gorenaku.

"Zaprti profili na Facebooku niso javni profili"

Zaprti profili na Facebooku niso javni profili. In tudi sodniki so ljudje, ki imajo pravico do svojega lastnega političnega prepričanja in izražanja svojih stališč, še posebej če gre za opozarjanje na nepravilnosti v družbi oz. v delovanju države, so opomnili v odvetniški pisarni.

"Dejstvo, da zasebna tožilka profesionalno opravlja sodniško funkcijo, pa ne pomeni oz. ne sme pomeniti, da je njeno (zasebno) delovanje kar v celoti javno in da se mora zaradi opravljanja javne funkcije popolnoma odpovedati svoji zasebnosti," so še poudarili v odvetniški pisarni. Opomnili so, da je tako stališče v pravni teoriji sprejeto celo za t. i. absolutne javne osebe, ki imajo v najožjem krogu, kamor spada tudi zasebna komunikacija, pravico do zasebnosti, še piše STA.