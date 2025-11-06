Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Četrtek,
6. 11. 2025,
18.19

Četrtek, 6. 11. 2025, 18.19

Vam Facebook dela težave? Niste edini.

Največji izpad delovanja Facebooka se je zgodil leta 2021, ko so bile tako rekoč vse storitve podjetja Meta - ob Facebooku tudi Messenger, Instagram in WhatsApp - po vsem svetu nedostopne več ur.

Največji izpad delovanja Facebooka se je zgodil leta 2021, ko so bile tako rekoč vse storitve podjetja Meta - ob Facebooku tudi Messenger, Instagram in WhatsApp - po vsem svetu nedostopne več ur.

Foto: Guliver Image

Več uporabnikov ima trenutno težave z dostopom do družbenega omrežja Facebook, razkriva povečano število prijav nedelovanja družbenega na spletni strani Down Detector.

Facebook | Foto: Posnetek zaslona Foto: Posnetek zaslona

Zdi se, da so težave vsaj za zdaj omejene na računalniško in ne mobilno različico Facebooka, ki glede na odsotnost poročil na spletni strani Down Detector deluje normalno.

Facebook | Foto: Posnetek zaslona Foto: Posnetek zaslona

Poročil je sicer razmeroma malo, kar nakazuje na možnost, da je težava lokalna in ne vseobsegajoča.

Največji izpad delovanja Facebooka se je sicer zgodil leta 2021, ko so bile tako rekoč vse storitve podjetja Meta - ob Facebooku tudi Messenger, Instagram in WhatsApp - po vsem svetu nedostopne več ur.

