Vam Facebook dela težave? Niste edini.

Več uporabnikov ima trenutno težave z dostopom do družbenega omrežja Facebook, razkriva povečano število prijav nedelovanja družbenega na spletni strani Down Detector.

Foto: Posnetek zaslona

Zdi se, da so težave vsaj za zdaj omejene na računalniško in ne mobilno različico Facebooka, ki glede na odsotnost poročil na spletni strani Down Detector deluje normalno.

Foto: Posnetek zaslona

Poročil je sicer razmeroma malo, kar nakazuje na možnost, da je težava lokalna in ne vseobsegajoča.

Največji izpad delovanja Facebooka se je sicer zgodil leta 2021, ko so bile tako rekoč vse storitve podjetja Meta - ob Facebooku tudi Messenger, Instagram in WhatsApp - po vsem svetu nedostopne več ur.