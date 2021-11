Sodnica, ki je "podpirala stroko Marka Potrča", ne toži več Gorenaka

Državni sekretar Vinko Gorenak in danes nekdanja sodnica Urška Klakočar Zupančič sta po osebnem razgovoru našla sporazumno rešitev in sta zato sodišču predlagala, da konča kazenski postopek.

Nekdanja sodnica Okrajnega sodišča v Ljubljani Urška Klakočar Zupančič je umaknila zasebno tožbo proti državnemu sekretarju Vinku Gorenaku zaradi njegove objave njenih komentarjev o vladi. Spomnimo, Gorenak je v zapisu z naslovom "Neodvisna sodnica ali leva politična aktivistka – primer Urške Klakočar Zupančič", ki je bil objavljen na njegovem zasebnem blogu in NovaTv24, razkril komentarje Klakočar Zupančičeve, ki so izražali negativno mnenje o trenutni slovenski vladi in premierju. Ker je Klakočar Zupančičeva komentarje objavila na zasebnem profilu na Facebooku, je proti Gorenaku vložila zasebno tožbo, saj po njenem mnenju ni imel pravice objavljati zasebnih komentarjev.

Zajem zaslona dela spornega bloga Vinka Gorenaka s komentarji sodnice Klakočar Zupančič, v katerih razlaga tudi o naklonjenosti komentarjem Marka Potrča o ukrepih proti epidemiji koronavirusa. Foto: www.vinkogorenak.net

Po osebnem po razgovoru našla rešitev

Po več mesecih sta se v začetku novembra Gorenak in Klakočar Zupančičeva vendarle osebno pogovorila o dogajanju in očitno uspela najti sporazumno rešitev. Kot sta zapisala v predlogu sodišču o končanju kazenskega postopka, se je Gorenak zavezal, da bo s svojega bloga umaknil sporni zapis, prav tako pa bo apeliral na NovoTv24, da sledi njegovemu zgledu. Gorenak je Klakočar Zupančičevi tudi uspel pojasniti, da " ne uporablja spletnega socialnega omrežja Facebook, zato ne pozna pravil delovanja omenjenega omrežja." Zato ni vedel, da je bil zapis Klakočar Zupančičeve objavljen na njenem zasebnem Facebook profilu in je bil zato viden le krogu njenih zasebnih prijateljev. Gorenaku je namreč komentarje posredovala tretja oseba. Klakočar Zupančičeva je po pogovoru umaknila zasebno kazensko tožbo in se odpovedala vsem kazenskim zahtevkom.