Sodnica, ki je na Facebooku pisala proti vladi, ni kršila zakona

Sodnica Urška Klakočar Zupančič, ki se je znašla v disciplinskem postopku zaradi spornih objav o vladi Janeza Janše in epidemiji na lastnem Facebook profilu, je oproščena vseh obtožb disciplinske tožilke, so sporočili njeni odvetniki. Senat naj bi včeraj ugotovil, da z zapisi sodnica ni kršila zakona o sodniški službi. Obrazložitev odločitve še ni javna.

Vinko Gorenjak, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade. Foto: STA

Objava Vinka Gorenjaka

Na zapise sodnice, ki so bila usmerjena proti trenutno vladajoči koaliciji, je prvi opozoril Vinko Gorenak, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade na svojem blogu, njegov zapis pa so povzeli tudi nekateri mediji. Kot odgovor je sodnica, ki je bila vmes razrešena kot vodja oddelka sodišča, ovadila Gorenaka. Po besedah njene odvetnice Gorenjak ni imel dovoljenja in posledično pravice objaviti njenih besed, ki jih je sodnica delila prek zaprtega profila na Facebooku. S tem je Gorenak napadel njeno neodvisnost in jo označil za politično aktivistko. Gorenjak je zasebno tožbo pozdravil z besedami, da se veseli razčiščevanja problematike objav na spletnih omrežjih.