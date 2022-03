Požar: Sledi pri poskusu moje aretacije vodijo do Klakočar Zupančičeve, Vesela in Čeferinov

Sledi pri poskusu mojega priprtja vodijo do predsednika vrhovnega sodišča Tomaža Vesela, podpredsednice stranke Gibanje Svoboda Urške Klakočar Zupančič in odvetniške pisarne Čeferin, je danes na svojem portalu Požarepot objavil novinar Bojan Požar.

Novinar Bojan Požar je prejšnji teden dobil pošto, da bo za 30 dni priprt, saj je 16. marca manjkal na obravnavi pred višjim sodiščem, kjer sicer njegova udeležba ni bila obvezna. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je sklep višjega sodišča razveljavilo.

Jasno je, da senat treh višjih sodnikov višjega sodišča v Ljubljani, ki je prejšnjo sredo odredil nezakoniti pripor, ni deloval povsem na lastno pest, brez vsakršne druge podpore in logistike, piše Požar. Kot je navedel, je prišel do sledi, ki dokazujejo, da naj bi pri tej tožbi sodelovali predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel, nekdanja okrajna sodnica, podpredsednica stranke Gibanje Svoboda in izbranka Roberta Goloba Urška Klakočar Zupančič in Aleksander Čeferin.

Vesela in Klakočar Zupančičevo smo prosili za komentar Požarjevih navedb. Odgovore bomo objavili, takoj ko jih prejmemo.

Tako se je na Požarjev poskus pripora odzval direktor Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje Uroš Urbanija:

Urednik Mladine pravi, da vsakega vržejo v pripor, če se ne udeleži sodbe obravnave. No, na Sodišču pravijo, da v zadnjih petih letih niso nikogar. Še v politiki je po moje več intelektualne poštenosti kot pri političnih aktivistih med novinarji. pic.twitter.com/gJ5pmzDDEg — Uroš Urbanija (@UrosUrbanija) March 29, 2022

Požar je že v petek takoj po sojenju dejal, da se je nanj nekdo spravil namenoma. Kot je dejal za Planet TV, ima informacije, da bi lahko bila v njegovo načrtovano priprtje vpletena znana slovenska odvetniška družina in pa osebe iz nastajajoče politične stranke Gibanje Svoboda, ki jo vodi Robert Golob.

Po oceni vrhovnega sodišča odreditev pripora zoper Požarja v kazenski in civilni tožbi zaradi kaznivega dejanja žaljive obdolžitve nikakor ni bila nujna oziroma potrebna.

Sodišče je v sklepu ugotovilo, da se Požar ni izmikal vabilom na obravnave pritožbenega senata višjega sodišča, prav tako pa s tem, ko se ni udeleževal sej pritožbenega senata, ni kršil procesnega zakona. Senat pritožbenega sodišča lahko izpelje seje, tudi če se stranke, ki so bile pravilno obveščene oz. vabljene na sejo, te ne udeležijo, meni vrhovno sodišče.