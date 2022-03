Požar napovedal kazensko ovadbo

Novinar in lastnik portala Požareport Bojan Požar je napovedal vložitev kazenske ovadbe zoper člane sodnega senata, ki so zanj zaradi nenavzočnosti na obravnavi odredili sklep o priporu. Očita jim protizakonito, pristransko in krivično sojenje. Na spletni strani je zapisal, da zahteva tudi izločitev senata iz sojenja.

Požar je v petek na družbenem omrežju Twitter objavil informacijo o odreditvi pripora. Njegov odvetnik Franci Matoz se je zoper sklep o priporu pritožil in s svojo pritožbo tudi uspel, saj je vrhovno sodišče sklep o priporu razveljavilo.

#Požareport ➡️ Sneli smo rokavice: poskusu nezakonitega pripora sledi zahteva za izločitev ter kazenska ovadba sodnikov višjega sodišča v Ljubljani

Več: https://t.co/AOOq8JFHLi @vrhovno @Mpravosodje pic.twitter.com/5T9isvvPvW — BojanPožar (@BojanPozar) March 28, 2022

Požar na prvostopenjskem sodišču oproščen

Sklep o odreditvi pripora se po pojasnilu Matoza nanaša na tožbo, v kateri je zasebni tožilec tožil Požarja zaradi kaznivega dejanja žaljive obdolžitve, vendar so Požarja na prvostopenjskem sodišču oprostili. Vendar se je zasebni tožilec naknadno pritožil zoper odločitev prvostopenjskega sodišča, o pritožbi pa je, kot je bilo razumeti, odločal pritožbeni senat ljubljanskega višjega sodišča.

Na seje pritožbenega senata so vabili tudi Požarja. Od začetka februarja letos so bile po Matozovih navedbah skupaj razpisane štiri seje, vendar se jih Požar ni udeležil. Menil je namreč, da njegova navzočnost na sejah ni potrebna, saj so bile pritožbene seje sklicane na zahtevo druge stranke.

Požar je v petek na Twitterju dodatno pojasnil, da sta nekdanja lastnika Večera Uroš Hakl in Sašo Todorović v letih 2018 in 2019 zoper njega vložila pet tožb, ki so se do zdaj v treh primerih končale s pravnomočno oprostitvijo, v dveh pa z oprostitvijo na prvi stopnji.