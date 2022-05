Urška Klakočar Zupančič je nova predsednica Državnega zbora

Novoizvoljena predsednica je v nagovoru DZ po izvolitvi dejala, da je izjemno počaščena, ker so ji poslanci izkazali čast, da postane prva ženska na čelu DZ. "Razsežnosti in verjetno tudi zgodovinske vrednosti te izvolitve se zelo veselim. Po dobrih 30 letih samostojnosti na čelo državnega zbora stopam kot ženska, morda je to prvi znanilec spremembi, ki jih naša država zelo potrebuje," je dejala.

S potrditvijo mandatov vseh 90 novoizvoljenih poslancev je deveti sklic državnega zbora tudi uradno ustanovljen, dosedanjemu pa je mandatna doba prenehala. Državni zbor je v nadaljevanju ustanovne seje na tajnem glasovanju volil svojega novega predsednika oziroma predsednico. Edina kandidatka za to funkcijo je bila Urška Klakočar Zupančič iz Gibanja Svoboda, ki je bila tudi izvoljena in bo tako prva predsednica Državnega zbora v zgodovini Slovenije. Na tajnem glasovanju jo je podprlo 55 poslancev, 25 jih je glasovalo proti.

Predsednik Gibanja Svoboda in najverjetnejši novi mandatar Robert Golob je pred začetkom seje dejal, da so ljudje volili Gibanje Svoboda, ker pričakujejo spremembo politične kulture "in če kaj, si bomo prizadevali za to, tudi in predvsem v DZ". Prvi korak k večji kulturi dialoga je po njegovem mnenju že to, da imajo med poslanci več žensk kot moških. Pri uresničitvi tega cilja jim bo pomagalo tudi vodstvo parlamenta.

"Histerija zadnjih dveh let"

Koordinator Levice Luka Mesec je pred začetkom seje dejal, da na današnji seji ne pričakuje presenečenj. "Mislim, da se že kaže, da se je po volitvah začelo ozračje končno umirjati, histerije zadnjih dveh let ni več," je dejal in dodal, da pričakuje, da bodo tudi naslednja štiri oz. osem let minilo v tem duhu.

Vodja poslanske skupine Levice ostaja Matej Tašner Vatovec. "Odločil sem se, da je potrebno, da nekdo z izkušnjami glede usklajevanja ostane v poslanski skupini," je dejal. Mesec je napovedal, da bodo vsi ministrski kandidati Levice znani v prihodnjem tednu. Svet stranke imajo "v kratkem", je dejal in zatrdil, da bo parafiranje koalicijske pogodbe z njihove strani "na razpolago jutri".

"Višja raven dialoga"

Prvak NSi in obrambni minister, ki od danes opravlja le še tekoče posle, Matej Tonin napoveduje, da bodo v opoziciji, kot vedno nastopali konstruktivno ter skušali s konkretnimi predlogi in vizijo pokazati, kako si v stranki predstavljajo razvoj Slovenije. "Ne bomo kritizerji, ne bomo nasprotovali zgolj zato, ker je to predlagala druga stran, ampak bomo s konkretnimi zakonskimi iniciativami predlagali, kako želimo, da se neko področje razreši," napoveduje.

Poslansko skupino NSi bo v sicer v novem mandatu, če bo temu pritrdil tudi izvršilni odbor, vodil dosedanji minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, je pred začetkom današnje seje še dejal Tonin.

Poslanec SDS Tomaž Lisec je dejal, da pričakuje, da bo njihova poslanska skupina delovala enotno in v prid rešitvam za državljane. "Konstruktivne razprave pričakujem od vseh 90 poslancev, ne samo od določenih poslanskih skupin," je dejal. Upa na višjo raven dialoga v tem mandatu, "nisem pa najbolj optimističen".

SDS in NSi vložili več deset zakonskih predlogov, tudi spremembe medijske zakonodaje



V SDS in NSi so takoj po potrditvi poslanskih mandatov novega sklica DZ v parlamentarni postopek vložili okoli 30 predlogov zakonov, med drugim predlog sprememb zakonov o medijih, o RTV in o STA, pa tudi o tožilstvu in odvetništvu in številne druge. Začasni vodja poslancev SDS Danijel Krivec zatrjuje, da gre predvsem za "manjše popravke".



Kot je v izjavi za medije ob robu seje dejal Krivec, jim namreč v prejšnjem sklicu DZ ni uspelo rešiti nekaterih zadev, ki Slovenijo po njegovih besedah bremenijo tudi z vidika kazni, ki jih plačuje Evropski uniji.

