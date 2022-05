Kdo so novi poslanci? #biografije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državna volilna komisija (DVK) je danes sprejela poročilo o izidu predčasnih državnozborskih volitev in ugotovila, kateri poslanci so bili izvoljeni v državni zbor. Preberite njihove kratke biografije.

Gibanje Svoboda – 41 poslancev

Poslanska skupina Gibanja Svoboda bo v novem sklicu DZ štela rekordnih 41 poslancev. Med njimi je velika večina političnih novincev, le štirje so že sedeli v poslanskih klopeh.

Matej Arčon

Rojen je bil 4. novembra 1972 v Šempetru pri Novi Gorici, po izobrazbi je elektrotehnik. Bil je mestni svetnik in podžupan Mestne občine Nova Gorica, leta 2010 pa je postal župan novogoriške občine in občino vodil dva mandata. Bil je tudi član državnega sveta. Danes opravlja delo skrbnika ključnih strank in je generalni sekretar Gibanja Svoboda.

Nataša Avšič Bogovič

Rojena je bila 12. septembra 1971, prihaja iz Brežic in je pridobila naziv magistrica znanosti na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Delala je v Termah Čatež, kjer je bila med drugim direktorica organizacijske enote. Kot tržna inšpektorica je bila vodja območne enote, danes je zaposlena kot svetovalka uprave v družbi Gen-I.

Mirjam Bon Klanjšček

Rojena je bila 18. julija 1954, prihaja iz Nove Gorice. Naziv doktorica znanosti je pridobila na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, kjer je bila tudi docentka. Več kot 30 let je poučevala v srednji šoli. Danes je upokojena. Od leta 2006 je mestna svetnica Liste Roberta Goloba v Mestni občini Nova Gorica, med leti 2013 do 2018 je bila poslanka tedanjega Zavezništva Alenke Bratušek.

Darko Krajnc

Rojen je bil 9. maja 1975, živi v Lendavi, magistriral je na Fakulteti za socialno delo. Zaposlen je pri Slovenski filantropiji kot strokovni vodja medgeneracijskega centra. Bil je prvi predsednik Študentske organizacije Slovenije, med letoma 2004 in 2012 je bil predsednik Stranke mladih - Zeleni Evrope. Dvakrat je kandidiral za poslanca, leta 2007 pa za predsednika republike. Je predsednik Rejniškega društva Slovenije.

Jožica Derganc

Rojena je bila 12. marca 1965, prihaja iz Novega mesta, je vzgojiteljica predšolskih otrok. Zaposlena je v novomeškem vrtcu in je predsednica območnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Novo mesto.

Mateja Čalušić

Rojena je bila 5. septembra 1987, prihaja iz Kopra. Je inženirka agronomije in hortikulture, specializirana kot kvalificirana svetovalka s področja varstva kmetijskih rastlin. Trenutno je zaposlena v družinskem podjetju.

Sandra Gazinkovski

Rojena je bila 10. avgusta 1988, prihaja iz Kranja, ima srednješolsko izobrazbo. Je zavarovalna zastopnica in mestna svetnica v Mestni občini Kranj v svetniški skupini liste Igor Velov - Lista za razvoj Kranja.

Robert Golob (predsednik stranke)

Rojen je bil 23. januarja 1967 v Šempetru pri Novi Gorici. Doktoriral je na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko, kjer se je pozneje kot docent tudi zaposlil, danes pa je tam izredni profesor. Je avtor številnih znanstvenih objav in referatov s področja trgov, optimizacije virov energije in načrtovanja elektroenergetskega sistema. Leta 1998 je bil imenovan za vodjo pogajalske skupine za Evropsko unijo za področje energetike, leto pozneje pa je prevzel funkcijo državnega sekretarja za energetiko na ministrstvu za okolje. Leta 2002 je ustanovil zasebno podjetje Strela-G, iz katerega je kasneje nastalo podjetje Gen-I. Od leta 2006 je bil predsednik uprave te energetske družbe, novembra lani pa se mu je mandat iztekel, novega pa zaradi nasprotovanje vladajoče politike ni dobil. Nato se je podal v politiko ter bil januarja izvoljen za predsednika stranke Gibanje Svoboda, v katero se je preimenovala stranka Zelenih dejanj.

Vera Granfol

Rojena je bila 1. novembra 1963, prihaja iz Gornje Radgone. Je profesorica sociologije in slovenskega jezika, zaposlena je kot učiteljica na Osnovni šoli Gornja Radgona.

Miroslav Gregorič

Najstarejši poslanec v novem sklicu DZ je bil rojen 28. decembra 1948, prihaja iz Ljubljane. Diplomiral je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, magistriral pa na Oregon State University. Najprej je delal na Institutu Jožef Stefan na področju jedrske varnosti, nato pa je bil 12 let direktor Uprave za jedrsko varnost. Danes je upokojen.

Lena Grgurevič

Rojena je bila 28. novembra 1972 v Mariboru. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pravnica, zaposlena je kot višja svetovalka na mariborskem okrajnem sodišču.

Alma Intihar

Rojena je bila 21. januarja 1973, prihaja iz Radovljice, je akademska slikarka in magistra umetnosti. Delovala je kot samostojna ustvarjalka na področju kulture, nazadnje je bila zaposlena v podjetju, ki se ukvarja z ekološkimi sanacijami in podvodnimi deli.

Robert Janev

Rojen je bil 17. julija 1969, je diplomant Fakultete za šport, prihaja iz Izole. Opravljal je delo športnega pedagoga in trenersko delo. Trenutno opravlja delo višjega strokovnega svetovalca za področje športa v Občini Izola.

Andreja Kert

Rojena je bila 15. februarja 1964 v Kranju, je diplomirana pravnica. Službovala je v državnem zboru in na vodilnih mestih na različnih ministrstvih. Vodila je upravo Univerze v Ljubljani, Službo za evropsko kohezijsko politiko in zasebni visokošolski zavod. Trenutno vodi lastno svetovalno podjetje.

Urška Klakočar Zupančič

Rojena je bila 19. junija 1977, živi v Ljubljani, je magistrica pravnih znanosti. Zaposlena je bila v uradu predsednika vrhovnega sodišča, od konca leta 2008 pa je bila sodnica Okrajnega sodišča v Ljubljani. Potem ko je javno izrazila svoje nestrinjanje s politiko vlade, je zapustila sodniške vrste in se zaposlila v lastnem podjetju. Je podpredsednica Gibanja Svoboda.

Barbara Kolenko Helbl

Rojena je bila 30. avgusta 1979 v Mariboru. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pravnica, dela kot odvetnica v svoji odvetniški pisarni v Mariboru.

Tamara Kozlovič

Rojena je bila 2. julija 1978 v Kopru, je magistrica znanosti s področja managementa poslovnih sistemov. Vodila je Turistično organizacijo Koper, danes je direktorica občinske uprave Mestne občine Koper. Med drugim je članica nadzornega sveta Luke Koper.

Miha Lamut

Rojen je bil 16. oktobra 1987, prihaja iz Celja, je gimnazijski maturant. Zaposlen je na Mestni občini Maribor, kjer se ukvarja predvsem s komunalno problematiko in povezovanjem z občani. Je pripadnik Civilne zaščite.

Martin Marzidovšek

Rojen je bil 24. avgusta 1982, živi v Mariboru. Magisterij iz mednarodnih odnosov je opravil v Švici, kjer je tudi v delal v Organizaciji združenih narodov. Soustanovil je tehnološko podjetje in je raziskovalec tehnologij umetne inteligence na Institutu Jožef Stefan, kjer bo tudi doktoriral.

Tereza Novak

Rojena je bila 29. januarja 1966, živi v Logatcu. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana filozofinja in že dvajset let deluje v nevladnem sektorju. Na mestu izvršne direktorice vodi Slovensko filantropijo.

Tine Novak

Rojen je bil 15. aprila 1988, prihaja iz Murske Sobote. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik, zaposlen je na Razvojnem centru v Murski Soboti, kjer je zadolžen za področje podjetništva.

Gašper Ovnik

Rojen je bil 5. junija 1982, prihaja iz Trbovelj. Po izobrazbi je profesor športne vzgoje, zaposlen kot učitelj športa na osnovni šoli v Trbovljah.

Monika Pekošak

Rojena je bila 5. junija 1974, živi v Preserju pri Radomljah. Po izobrazbi je diplomirana ekonomistka in je več let zaposlena kot finančna managerka v mednarodnih okoljih.

Dean Premik

Rojen je bil 7. marca 1962, je magister mednarodne ekonomije, živi v Ljubljani. V več podjetjih je delal kot pravnik in manager, nato pa je bil devizni inšpektor na ministrstvu za finance. Zadnjih 16 let je vodil sektor za izvedenstvo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Martin Premk

Rojen je bil 21. februarja 1971 v Ljubljani, je doktor zgodovinskih znanosti. Zaposlen je v Mestnem muzeju Ljubljana, objavil je več zgodovinskih raziskav o drugi svetovni vojni.

Franc Props

Rojen je bil 7. marca 1963, prihaja iz Šmartnega pri Litiji. Magistriral je s področja poslovodenja in organizacije. Poklicno pot je sicer začel kot proizvodni delavec, se izobraževal ob delu in nato vodil srednje veliko podjetje. Danes je načelnik Upravne enote Litija.

Andreja Rajbenšu

Rojena je bila 25. julija 1966, prihaja iz Maribora, po izobrazbi je gimnazijska maturantka. Med drugim je bila vodja kadrovske službe v eni od večjih zavarovalnic v Švici, danes je poslovna sekretarka.

Aleš Rezar

Rojen je bil 29. aprila 1987, živi na Polzeli, je diplomirani inženir elektrotehnike. Po končanem študiju se je zaposlil v elektrogospodarstvu in delal v treh energetskih podjetjih. Kariero je nadaljeval v podjetju Gen-I, kjer je bil specialist za napovedi, cenitve in vozne rede.

Borut Sajovic

Rojen je bil 18. julija 1960 v Kranju, je magister veterinarskih znanosti. Več kot 20 let je opravljal terensko veterinarsko delo, več let je bil občinski svetnik in predsednik krajevne skupnosti Kovor. Od leta 2006 je župan občine Tržič. V dveh mandatih, med letoma 2004 in 2011 je bil poslanec LDS.

Janja Sluga

Rojena je bila 15. maja 1974. Je diplomantka poslovne administracije, opravljala je delo vodje uprave, leta 2014 je bila prvič izvoljena za poslanko na listi SMC. Po volitvah 2018 je postala vodja poslanske skupine SMC, nato pa leta 2021 iz poslanske skupine izstopila in postala vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev.

Dušan Stojanovič

Rojen je bil 2. decembra 1969 v Slovenj Gradcu, po izobrazbi je diplomant marketinga. Bil je javni delavec, radijec, kulturnik, mirovnik in humanitarec, opravlja poklic komunikatorja v javnem sektorju.

Mojca Šetinc Pašek

Rojena je bila 9. marca 1972, živi na Škofljici, po izobrazbi je diplomirana sociologinja. Je novinarka, komentatorka in urednica, ki je na Radioteleviziji Slovenija več kot 20 let pokrivala področje notranje politike.

Katarina Štravs

Rojena je bila 23. maja 1981, prihaja iz Gozd Martuljka v občini Kranjska Gora. Po izobrazbi je diplomirana ekonomistka. Delala je kot vodja učiteljev v smučarski šoli ter vodila podjetje za športno in gostinsko delavnost. Nazadnje je bila zaposlena na sodišču.

Lucija Tacer

Rojena je bila 11. februarja 1997, prihaja iz Ljubljane. Je diplomantka ekonomije in politologije z Univerze Vanderbilt, trenutno pa zaključuje študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Teodor Uranič

Rojen je bil 23. januarja 1976, prihaja iz Trbovelj. Po izobrazbi je organizator dela, opravlja delo vodje oddelka prodaje.

Tamara Vonta

Rojena je bil 13. decembra 1970, prihaja iz Krškega in je diplomantka novinarstva. Je nekdanja novinarka, urednica in televizijska voditeljica, bila je predavateljica na visoki in višji šoli na različnih medijskih področjih. Leta 2011 je bila na listi Pozitivne Slovenije izvoljena v DZ. Bila je tudi direktorica direktorata za medije na ministrstvu za kulturo.

Rastislav Vrečko

Rojen je bil 17. februarja 1961, prihaja iz Maribora, po izobrazbi je magister davčnega prava. Sprva je delal v komerciali, nato pa kot finančni nadzornik na carinski, davčni in finančni upravi.

Dejan Zavec

Rojen je bil 13. marca 1976, živi v Juršincih, v Novem Sadu je diplomiral kot trener boksa. V svoji boksarski karieri je kot amater devetkrat postal slovenski prvak, v profesionalni karieri pa je med drugim osvojil naslove svetovnega prvaka, medcelinskega prvaka, prvaka Evropske unije, evropskega prvaka in mednarodnega nemškega prvaka. Boksarsko kariero je zaključil leta 2015. Leta 2010 je na Ptuju odprl tudi svoj vadbeni center.

Lenart Žavbi

Najmlajši poslanec v novem sklicu DZ se je rodil 25. septembra 1999 v Ljubljani. Po izobrazbi je diplomirani politolog, trenutno je podiplomski študent.

Sara Žibrat

Rojena je bila 16. maja 1992 v Ljutomeru, je magistrica angleškega in slovenskega jezika. Po službi v mednarodnem podjetju se je kot prevajalka in ustvarjalka podala na samostojno pot. Danes med drugim prevaja, vodi filmsko delavnico ter soustvarja dokumentarne in kratke filme.

Andreja Živic

Rojena je bila 27. decembra 1970, prihaja iz Skopega pri Dutovljah in je diplomirana ekonomistka. Deluje v gospodarstvu kot specialistka za davke in dajatve v velikem mednarodnem podjetju.

SDS - 27 poslancev

Poslanska skupina SDS bo v novem sklicu štela dva poslanca več kot po prejšnjih državnozborskih volitvah. Med 27 novoizvoljenimi poslanci jih ima 20 že izkušnje iz poslanskih klopi.

Anja Bah Žibert

Rojena je 27. junija 1973 v Kopru, je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Opravljala je različne funkcije v SDS, med drugim je bila generalna sekretarka stranke, strokovna sodelavka poslanske skupine in predsednica podmladka stranke. Poslanka je od leta 2014, v zadnjem mandatu je bila predsednica odbora za zdravstvo.

Franc Breznik

Rojen je 23. julija 1970, diplomiral je iz elektronike in ekonomije. Aktivno je sodeloval v vojni za Slovenijo, bil je tudi pripadnik prve častne čete SV. Med drugim je bil zaposlen v Steklarni Rogaška. Za poslanca je bil prvič izvoljen leta 2011. Marca 2020 je postal državni sekretar na notranjem ministrstvu, a je zaradi vožnje pod vplivom alkohola odstopil in se vrnil v poslanske klopi.

Zvonko Černač

Rojen je 23. septembra 1962 v Postojni, po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik. Med drugim je bil pomočnik direktorja Postojnske jame, vodil je javni zavod Kobilarna Lipica. V DZ je bil prvič izvoljen leta 2004, poslanec pa je bil še v mandatih 2008-2011 ter 2011-2014. Bil je tudi podžupan občine Postojna. Med letoma 2012 in 2013 je bil minister za infrastrukturo in prostor, trenutno pa je minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Karmen Furman

Rodila se je 17. aprila 1980 v Mariboru, leta 2016 je magistrirala na mariborski pravni fakulteti. Pred izvolitvijo v DZ leta 2014 je bila direktorica občinske uprave v občini Poljčane. V iztekajočem se mandatu je vodila preiskovalno komisijo o nabavah v zdravstvu.

Rado Gladek

Rojen je bil 26. maja 1967, prihaja iz Trzina, po izobrazbi je diplomirani ekonomist. Je samostojni podjetnik, podžupan Trzina ter podpredsednik sveta stranke SDS.

Jelka Godec

Rojena je 21. novembra 1969, prihaja iz Ponikve, po izobrazbi je univerzitetna profesorica fizike. Sprva je poučevala v srednji in osnovni šoli, nato pa vodila Ljudsko univerzo Šentjur. V DZ je bila izvoljena leta 2014 in 2018, v obeh mandatih je vodila preiskovalni komisiji o zdravstvu. Danes je državna sekretarka za področje zdravstva v kabinetu predsednika vlade.

Branko Grims

Rojen je bil 26. avgusta 1962 v Kranju, je magister politoloških znanosti. Bil je član prve demokratično izvoljene Skupščine RS, nato pa član državnega sveta. Bil je strokovni sodelavec poslanske skupine SDS, leta 2004 pa je bil prvič izvoljen v državni zbor. V iztekajočem se mandatu je bil predsednik odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Alenka Helbl

Rojena je bila 25. oktobra 1965, prihaja iz Radelj ob Dravi. Po izobrazbi je profesorica slovenščine in nemščine. Po nekajletnem poučevanju v osnovni šoli je 20 let poučevala slovenščino na Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta.

Andrej Hoivik

Rojen je bil 13. januarja 1993, prihaja iz Škofje Loke, po izobrazbi je magister kemije. Leta 2020 je postal svetovalec v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše, danes pa je podsekretar v službi za digitalno preobrazbo. Je tudi sekretar strateškega sveta za digitalizacijo.

Eva Irgl

Rojena je bila 9. decembra 1976 v Šempetru pri Novi Gorici, je gimnazijska maturantka. Bila je voditeljica ene od razvedrilnih televizijskih oddaj, leta 2004 pa je bila prvič izvoljena za poslanko. Od tedaj je bila izvoljena na vseh volitvah, v iztekajočem se mandatu je bila predsednica odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

Janez Janša (predsednik stranke)

Rojen je bil 17. septembra 1958 v Ljubljani, je univerzitetni diplomirani obramboslovec. V 80. letih je bil član ZSMS. Maja 1988 ga je aretirala Služba državne varnosti, čemur je sledil t. i. proces proti četverici. Januarja 1989 je sodeloval pri ustanovitvi Slovenske demokratične zveze (SDZ), bil izvoljen najprej za njenega podpredsednika, nato pa za predsednika sveta stranke. Na volitvah aprila 1990 je bil na listi SDZ prvič izvoljen za poslanca, tudi odtlej pa je na vsakih volitvah dobil poslanski mandat. Maja 1990 je postal minister za obrambo v prvi slovenski vladi. Na tem mestu je ostal do marca 1994, ko je bil razrešen zaradi afere Depala vas. Stranki SDS se je pridružil leta 1992, maja 1993 je bil izvoljen za njenega predsednika in jo vodi še danes. Med leti 2004 in 2008 ter 2011 in 2012 je bil predsednik vlade. Leta 2014 je po obsodbi v zadevi Patria nekaj mesecev preživel v zaporu, dokler ni ustavno sodišče razveljavilo sodbe. Leta 2020 je po odstopu Marjana Šarca znova sestavil vlado, ki jo kot premier vodi še danes.

Jožef Jelen

Rojen je bil 30. aprila 1964, prihaja iz Mozirja, po izobrazbi je rudarski tehnik. Vso delovno dobo je bil zaposlen v Premogovniku Velenje, danes je upokojen. Bil je tudi podžupan Občine Mozirje.

Alenka Jeraj

Rojena je bila 23. februarja 1973, prihaja z Iga. Je gimnazijska maturantka, med drugim je bila predsednica podmladka SDS, podpredsednica stranke in tudi generalna sekretarka stranke. Med letoma 2004 in 2014 je bila poslanka, na poslansko funkcijo je bila nato znova izvoljena leta 2018. Mandat končuje kot namestnica vodje poslanske skupine.

Dejan Kaloh

Rodil se je 1. februarja 1975 v Mariboru, magistriral je na Fakulteti za podiplomske državne in evropske študije v Kranju. V času druge vlade Janeza Janše je bil svetovalec v kabinetu ministra za notranje zadeve, nato se je zaposlil v DZ kot strokovni sodelavec v poslanski skupini. Leta 2018 je bil prvič izvoljen za poslanca.

Franci Kepa

Rojen je bil 26. aprila 1964 v Novem mestu, po izobrazbi je inženir gradbeništva. Kot samostojni podjetnik se je ukvarjal s projektiranjem in načrtovanjem v gradbeništvu. V DZ je bil prvič izvoljen leta 2018.

Danijel Krivec

Rodil se je 16. maja 1965 na Srpenici, je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike. Po študiju se je zaposlil na Elektro Primorska. Bil je aktivni udeleženec vojne za Slovenijo in poveljnik Civilne zaščite v Občini Bovec. Med letoma 2002 do 2011 je bil župan občine Bovec, od leta 2004 je poslanec. V iztekajočem se mandatu je bil vodja poslanske skupine SDS.

Jožef Lenart

Rojen je bil 20. februarja 1969 na Ptuju. Po izobrazbi je diplomirani organizator. Opravljal je dela kadrovika, vodje kadrovske službe ter druga vodstvena dela. Za poslanca je bil izvoljen že leta 2018.

Suzana Lep Šimenko

Rodila se je 30. oktobra 1979 v Mariboru, je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Med drugim je bila svetovalka za področje gospodarstva v kabinetu predsednika vlade. Za poslanko je bila prvič izvoljena leta 2014, v zadnjem mandatu pa je vodila preiskovalno komisijo o nabavah zaščitne opreme za potrebe epidemije covida-19 v času vlade Marjana Šarca.

Tomaž Lisec

Rodil se je 19. februarja 1978 v Celju, leta 2004 je diplomiral iz politologije na Fakulteti za družbene vede. V DZ je bil prvič izvoljen leta 2011, pred tem je bil zaposlen kot strokovni sodelavec poslanske skupine SDS. V iztekajočem se mandatu je bil namestnik vodje poslanske skupine SDS.

Anže Logar

Rodil se je 15. maja 1976 v Ljubljani, doktoriral je na Fakulteti za uporabne družbene študije. Med drugim je bil zaposlen v Evropskem parlamentu kot svetovalec v poslanski skupini EPP. V dveh vladah Janeza Janše je bil direktor vladnega urada za komuniciranje. V DZ je bil prvič izvoljen leta 2014, v aktualni vladi pa je minister za zunanje zadeve.

Janez Magyar

Rojen je bil 24. oktobra 1968 v Murski Soboti, po izobrazbi je komercialist. Zaposlen je bil v gospodarstvu, leta 2006 je ustanovil svoje podjetje za trgovinsko dejavnost. Je aktualni župan občine Lendava.

Žan Mahnič

Rodil se je 12. januarja 1990 v Kranju, po izobrazbi je diplomirani obramboslovec. Bil je podpredsednik podmladka SDS, v DZ pa je bil kot najmlajši poslanec prvič izvoljen leta 2014. Trenutno je državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade.

Zoran Mojškerc

Rodil se je 31. januarja 1978, prihaja iz Logatca. Po izobrazbi je diplomirani pravnik, zaposlen je na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Je tudi logaški občinski svetnik.

Bojan Podkrajšek

Rojen je bil 8. januarja 1968 v Celju. Zaključil je srednjo kovinarsko šolo, zaposlen je bil v podjetju Unior ter Stanovanjskem podjetju Konjice. V državni zbor je bil prvič izvoljen leta 2014, v iztekajočem se mandatu je predsednik odbora za infrastrukturo, okolje in prostor.

Franc Rosec

Rodil se je 28. oktobra 1967 v Celju, magistriral je s področja energetike. Po končanem študiju se je zaposlil v Termoelektrarni Šoštanj. Za poslanca je bil izvoljen leta 2018, v iztekajočem se mandatu pa je bil podpredsednik odbora za gospodarstvo.

Anton Šturbej

Rojen je bil 17. februarja 1960, prihaja iz Rogatca. Po izobrazbi je magister managementa, med drugim je bil zaposlen v Slovenski vojski. Danes je upokojenec.

Jože Tanko

Rojen je bil 16. aprila 1956 v Novem mestu. Diplomiral je na biotehniški fakulteti, po končanem študiju se je zaposlil v podjetju Inles. Leta 1995 je bil izvoljen za župana občine Ribnica, mandat je ponovil še leta 1998. Za poslanca je bila prvič izvoljen leta 2000, bil je tudi dolgoletni vodja poslanske skupine SDS. V iztekajočem se sklicu je bil podpredsednik DZ.

NSi - 8 poslancev

Poslanska skupina NSi bo v novem mandatu štela enega poslanca več kot v minulem, med njimi so trije ministri odhajajoče vlade.

Janez Cigler Kralj

Rojen je bil 28. decembra 1978. Prihaja iz Komende, po izobrazbi je univerzitetni diplomirani politolog. Bil je svetovalec za odnose z javnostmi v poslanski skupini NSi in na Javnem skladu za razvoj kadrov in štipendije, od leta 2012 pa je bil strokovni sodelavec v poslanski skupini NSi. Leta 2020 je postal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vida Čadonič Špelič

Rojena je bila 16. julija 1959, prihaja iz Novega mesta. Po izobrazbi je doktorica znanosti, v prvem sklicu DZ je bila poslanka. Pozneje je bila med drugim generalna direktorica Veterinarske uprave RS in ter državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Danes je direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto.

Iva Dimic

Rodila se je 28. oktobra 1972, je diplomirana ekonomistka. Najprej je bila zaposlena v Pekarni Vrhnika, nato v družbi Žito. Poslanka NSi je od leta 2011. V iztekajočem se mandatu je predsednica odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino.

Jožef Horvat

Rodil se je 8. julija 1955 v Žižkih, je univerzitetni diplomirani fizik. Po študiju se je zaposlil v Muri v službi za informatiko, nato pa postal direktor te službe. Leta 2004 je bil izvoljen v DZ, nato pa ponovno na volitvah 2011, 2014 in 2018. V iztekajočem se sklicu je vodja poslanske skupine NSi.

Aleksander Reberšek

Rodil se je 9. oktobra 1980 v Celju, prihaja pa z Vranskega. Po izobrazbi je elektrotehnik - elektronik, bil je samostojni podjetnik na področju gostinstva. Leta 2018 je bil prvič izvoljen za poslanca. V tem mandatu je predsednik preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB.

Matej Tonin (predsednik stranke)

Rojen je bil 30. julija 1983, je univerzitetni diplomirani politolog, leta 2010 je magistriral na Fakulteti za družbene vede. Od začetka leta 2007 do oktobra 2008 je bil zaposlen v DZ kot svetovalec za področje odnosov z javnostmi. Leta 2008 je ustanovil svoje podjetje. Konec leta 2010 je bil izvoljen za podpredsednika NSi, leta 2011 pa prvič za poslanca. Ob leta 2011 do 2018 je bil vodja poslanske skupine NSi. Po odstopu Ljudmile Novak leta 2018 pa je postal predsednik stranke. Po volitvah 2008 je bil kratek čas, približno dva meseca, predsednik državnega zbora. Leta 2020 je prevzel vodenje ministrstva za obrambo.

Jernej Vrtovec

Rojen je 24. maja 1985 v Postojni, diplomiral je na Teološki fakulteti. V srednji šoli je ustanovil občinski odbor NSi v Komnu. Leta 2009 je postal predsednik podmladka NSi, bil pa je tudi predstavnik stranke za odnose z javnostmi. V DZ je bil prvič izvoljen leta 2014. V vladi, ki se ji izteka mandat, je bil minister za infrastrukturo.

Janez Žakelj

Rojen je 26. novembra 1964, prihaja iz Žirov, magistriral je iz mikrobiologije na medicinski fakulteti. Sprva je bil raziskovalec na biotehniški fakulteti, pozneje je bil zaposlen na ministrstvu za kmetijstvo ter na Agenciji za gospodarsko promocijo in tuje investicije. Bil je tudi ekonomski svetovalec na slovenskem veleposlaništvu v Pekingu, nato pa je bil zaposlen na ministrstvih za gospodarstvo in za zunanje zadeve. Danes je državni sekretar na obrambnem ministrstvu, zadnjih 11 let pa tudi župan občine Žiri.

SD - 7 poslancev

Poslanska skupina SD mandat zaključuje s 13 poslanci, v novem sklicu pa jih bo v njenih vrstah le sedem. Med njimi sta dva novinca v poslanskih klopeh, med drugim tudi predsednica stranke Tanja Fajon.

Predrag Baković

Rodil se je 21. novembra 1964 v hrvaškem Pulju, otroštvo je preživljal v Trbovljah. Končal je tedanjo Višjo šolo za notranje zadeve, bil je policist ter deloval kot policijski inšpektor na Policijski akademiji. Bil je tudi podžupan občine Kočevje. Pred prvo izvolitvijo v DZ leta 2018 je bil upokojen.

Tanja Fajon (predsednica stranke)

Rojena je bila 9. maja 1971, je diplomantka novinarstva, zaključila je podiplomski študij s področja mednarodne politike na Univerzi v Parizu. Za njo je dolgoletna novinarska kariera, vrsto let je bila dopisnica Radiotelevizije Slovenija iz Bruslja. Leta 2009 je bila na listi SD prvič izvoljena v Evropski parlament, za evropsko poslanko je bila ponovno izvoljena v letih 2014 in 2019, funkcija pa ji bo s potrditvijo mandata v DZ prenehala. Leta 2020 je po odstopu Dejana Židana sprva postala vršilka dolžnosti predsednice SD, nato pa je bila izvoljena za predsednico stranke s polnim mandatom.

Matjaž Han

Rodil se je 17. januarja 1971 v Radečah. Dolgoletni poslanec se je po končani srednji trgovsko-komercialni šoli sprva zaposlil v družinskem podjetju, od leta 2004 pa je bil na vseh parlamentarnih volitvah izvoljen za poslanca. Od leta 2013 vodi poslansko skupino SD. Med letoma 2006 in 2011 je bil tudi župan občine Radeče.

Meira Hot

Rodila se je 14. februarja 1980, prihaja iz Pirana. Po izobrazbi je magistrica znanosti s področja mednarodnega prava. Delovala je na področju varstva človekovih pravic ter več let delala v odvetniški pisarni. Bila je tudi poklicna podžupanja občine Piran. Za poslanko je bila prvič izvoljena leta 2018.

Bojana Muršič

Rodila se je 20. septembra 1971 v Mariboru. Magistrica znanosti državnih in evropskih študij iz Ruš je opravljala različna dela, pretežno s področja družbenih dejavnosti in finančnega poslovanja. Med drugim je bila direktorica občinske uprave v občinah Oplotnica in Ruše. Poslanka je od leta 2014, eno leto je bila tudi podpredsednica DZ.

Jani Prednik

Rodil se je 7. aprila 1987 v Slovenj Gradcu. Živi v Kotljah, po izobrazbi je diplomirani ekonomist. Pred izvolitvijo na poslansko funkcijo leta 2018 je bil svetovalec v kabinetu ministra kmetijstvo Dejana Židana. Na zadnjem volilnem kongresu je kandidiral za predsednika SD.

Damijan Zrim

Rojen je bil 12. maja 1993, prihaja iz Kuzme. Je magister sociologije in zgodovine. Je generalni sekretar Mladega foruma SD, doslej je bil zaposlen kot asistent Tanje Fajon v Evropskem parlamentu in bo v poslanske klopi sedel prvič.

Levica - 5 poslancev

Levica je glede na prejšnje volitve skoraj prepolovila število poslancev, čeprav je imela ob koncu mandata le enega več, kot jih bo v novem sklicu. Med slednjimi je le ena novinka, ostali so že sedeli v poslanskih klopeh.

Tatjana Greif

Rojena je bila 3. decembra 1966, je doktorica znanosti s področja arheologije. Je urednica založbe Škuc-Vizibilija in Časopisa za kritiko znanosti ter publicistka in prevajalka. Je tudi aktivistka za človekove pravice, za enakopravnost spolov ter za pravice istospolno usmerjenih. Živi v Ljubljani.

Miha Kordiš

Rojen je bil 6. marca 1989, je diplomirani filozof in literarni komparativist, prihaja iz Škofje Loke. S političnim delovanjem je začel že v gimnaziji, med študijem se je pridružil različnim študentskim skupinam in pobudam ter bil dejaven v študentskih organih. V DZ je bil prvič izvoljen leta 2014.

Luka Mesec (koordinator stranke)

Rojen je bil 1. julija 1987, je diplomant politologije, smeri evropske študije Fakultete za družbene vede. Politično se je aktiviral v študentskih letih, med letoma 2013 in 2014 je bil direktor Inštituta za delavske študije. Bil je ustanovni član in koordinator stranke Iniciativa za demokratični socializem. Julija 2014 je bil prvič izvoljen za poslanca, ko je bil tudi vodja poslanske skupine. Danes je koordinator stranke Levica, po slabem rezultatu na tokratnih volitvah je ponudil odstop, a mu je svet stranke izrekel zaupnico.

Nataša Sukič

Rojena je bila 1. junija 1962, diplomirala je iz elektrotehnike. Bila je aktivistka za človekove pravice, urednica, publicistka, pisateljica in didžejka. Kot pisateljica je bila večkrat nominirana za nagradi kresnik in fabula. V DZ je bila prvič izvoljena leta 2018, v tem mandatu je bila predsednica komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti.

Matej T. Vatovec

Rojen je bil 6. februarja 1983, je doktor filozofije. V študentskih letih je deloval kot aktivist. Kot asistent in raziskovalec je bil zaposlen na Fakulteti za humanistične študije in Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem. Leta 2014 je bil prvič izvoljen za poslanca, v iztekajočem se mandatu je bil vodja poslanske skupine Levice.

Predstavnika manjšin ostajata Horvath in Žiža

Poslanca narodnih skupnosti Ferenc Horvath in Felice Žiža tudi v novem sklicu DZ ostajata v poslanskih klopeh.

Ferenc Horvath (madžarska narodna skupnost)

Rodil se je 13. aprila 1972 v Murski Soboti, diplomiral je na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Vrsto let je bil novinar in nato direktor Zavoda za informativno dejavnost madžarske narodnosti. Več let je bil lendavski podžupan, leta 2014 je postal predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Ker s te funkcije leta 2018, ko je bil prvič izvoljen za poslanca, ni odstopil, je protikorupcijska komisija ugotovila nezdružljivost funkcij.

Felice Žiža (italijanska narodna skupnost)

Rodil se je 10. septembra 1963 v Pulju. Je zdravnik, specialist splošne in abdominalne kirurgije, med letoma 2012 in 2018 je bil strokovni direktor Splošne bolnišnice Izola. Bil je tudi izolski podžupan. Leta 2018 je bil prvič izvoljen za poslanca, ob poslanski funkciji pa je za petino delovnega časa še vedno zaposlen kot zdravnik.