Zaradi računalniške napake je bilo za šest poslanskih kandidatov napačno izračunano, da bodo postali poslanci. Po dve napaki sta bili v Gibanju svoboda in SDS, po ena pa v NSi in Levici. O napačnem izračunu razdelitve mandatov je popoldan razpravljala državna volilna komisija, ki je tudi potrdila končni rezultat volitev, da bi ga predsednik Peter Golob in direktor službe Dušan Vučko jutri lahko predala predsedniku republike Borutu Pahorju.

Predstavnika SDS v DVK Drago Zadergal je predlagal, da bi komisija potrditev rezultata prestavili za 24 ur, da bi člani, ki so za napako izvedeli tik pred sejo, lahko vse skupaj še preverili. A je večina članov DVK to zavrnila. Predsednik Peter Golob je pojasnil, da se je s predsednikom republike Borutom Pahorjem že dogovoril za jutrišnji termin predaje poročila in da prestavitev ni mogoča, ker ima predsednik pozneje obveznosti. Za dodaten čas za ponovno preverjanje je glasoval le Zadergal. Ostale je zadovoljilo pojasnilo Goloba, da se lahko neizvoljeni in predstavniki list še pritožijo državnemu zboru, ko bo potrjeval mandate.

V Gibanju Svoboda Roberta Goloba sta poslanska mandata dobila Franc Props (Novo Mesto) in Tine Novak (Ptuj), mandatov pa nista dobila Tomaž Lah (Maribor) in Jurij Lep (Maribor) za katera je doslej veljajo, da bosta postala predstavnika ljudstva. Iz SDS Janeza Janše sta mandat dobila Alenka Helbl in (Celje) in Dejan Kaloh (Maribor), ne pa Maja Kocjan (Novo mesto) in Andrej Kosi (Ptuj). V NSI Mateja Tonina je mandat dobil Janez Žakelj (Kranj) in ne Klemen Matk (Celje). V Levici Luke Meseca pa je poslanka postala Tatjana Greif (Maribor) in ne Ana Černe (Kranj).

Članom državne volilne komisije so računalničarji in matematiki pojasnili, kako je do napake v programu za izračun mandatov prišlo in zakaj so napako odkrili šele zdaj, tik pred potrditvijo uradnega poročila o rezultatu volitev. Računalničarji zagotavljajo, da so mandati zdaj prav izračunani.

Uradno pojasnilo DVK o dogajanju, ki so ga poslali vsem medijem, je takšno:

"Državna volilna komisija je danes soglasno sprejela zapisnik o ugotovitvi končnega izida volitev poslancev v državni zbor, ki so bile 24. aprila. Zapisnik bo objavljen v Uradnem listu RS, poleg tega pa ga bosta predsednik DVK Peter Golob in direktor DVK Dušan Vučko v nedeljo, 8. maja, predala predsedniku republike Borutu Pahorju.

Državna volilna komisija je v postopku ugotavljanja izida volitev poslancev v državni zbor skrbno preverila izide volitev, ki so jih ugotavljale volilne komisije volilnih enot. Pri dodatnem preverjanju izida volitev na državni ravni s strani neodvisne strokovne skupine se je izkazalo, da je v petih volilnih enotah prišlo do spremembe pri delitvi mandatov, ko so se upoštevali ostanki glasov na ravni države. Razdelitev števila mandatov po kandidatnih listah sicer ostaja enaka, spremenilo pa se je šest mandatov, ki se dodelijo kandidatom kandidatnih list v posameznih volilnih enotah. Kot so ugotovili strokovnjaki iz podjetij Intelcom in Genis ter s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, so različni računalniški programi pravilno izračunali mandate, ki se dodeljujejo v skladu z 90. in 91. členom Zakona o volitvah v državni zbor, kot tudi število mandatov, ki po 92. in 93. členu tega zakona pripada vsaki izmed kandidatnih list, ki je dosegla volilni prag. Do razhajanj pa je prišlo pri izbiri kandidatov znotraj posameznih list na podlagi 93. člena zakona, kar posledično pomeni spremembo pri izbiri posameznih kandidatov znotraj kandidatnih list.

Omenjeni mandati se bodo tako dodelili drugim kandidatom istih kandidatnih list, ki so kandidirali v drugih volilnih enotah. V stranki Gibanje Svoboda sta mandat prejela kandidata Franc Props (v volilni enoti 6000 Novo mesto) in Tine Novak (v volilni enoti 8000 Ptuj), nista pa ga prejela Tomaž Lah in Jurij Lep (volilna enota 7000 Maribor). V Slovenski demokratski stranki - SDS sta mandat prejela Alenka Helbl (volilna enota 5000 Celje) in Dejan Kaloh (volilna enota 7000 Maribor), nista pa ga prejela Maja Kocjan (volilna enota 6000 Novo mesto) in Andrej Kosi (volilna enota 8000 Ptuj). V stranki Nova Slovenija - NSi je mandat prejel Janez Žakelj (volilna enota 1000 Kranj), ni pa ga prejel Klemen Matko (volilna enota 5000 Celje). V stranki Levica pa je mandat prejela Tatjana Greif (volilna enota 7000 Maribor), ni pa ga prejela Ana Černe (volilna enota 1000 Kranj).

Na podlagi omenjenih ugotovitev je državna volilna komisija - v skladu s 108. členom Zakona o volitvah v državni zbor – sama ugotovila izid volitev v volilnih enotah 1000 Kranj, 5000 Celje, 6000 Novo mesto, 7000 Maribor in 8000 Ptuj.

Obstoječ informacijski sistem za podporo pri ugotavljanju izida oziroma razdelitve poslanskih mandatov, ki je bil uporabljen tudi na državnozborskih volitvah leta 2014 in 2018, je sicer pravilno izračunal razdelitev mandatov na ravni volilnih enot, do napake pa je prišlo ob ugotavljanju izida oz. razdelitve mandatov na ravni države. Na letošnjih volitvah v državni zbor se je namreč zaradi visokega števila glasov, ki jih je prejela kandidatna lista Gibanje Svoboda, in nizkega števila kandidatnih list, ki so presegle parlamentarni prag, pripetila situacija, ki je na dosedanjih volitvah še ni bilo.

Kot se je izkazalo ob dodatnem preverjanju izidov volitev s strani neodvisnih strokovnjakov, obstoječa programska oprema vsebuje napako v d'Hondtovem sistemu dodeljevanja mandatov. Zato je prišlo do nepravilnega izračuna na podlagi 93. člena zakona v primeru, ko je ena od list po d'Hondtovem sistemu prejela 8 ali več mandatov. Na volitvah leta 2014 in 2018 se to ni zgodilo, zato se takrat ta napaka ni udejanjila in torej ni vplivala na izide. Na letošnjih volitvah pa sta dve listi, Gibanje Svoboda in SDS, dobili 8 ali več mandatov, zato se je pripetila omenjena napaka. Povzročila je, da se je pri dodeljevanju 81. mandata, ko je lista Gibanje Svoboda dosegla osmi dodatni mandat, vrstni red ponovil pri vseh listah, namesto da bi se samo pri tej listi. Preostalih 7 mandatov je bilo tako dodeljenih pravim listam, vendar kandidatom iz napačnih volilnih enot. Premešan je bil vrstni red volilnih enot, po katerih se dodeljuje mandate.

Napaka je bila nato odpravljena in izračuni ponovno izvedeni. Poleg tega je bilo z ročnimi izračuni izvedeno še dodatno preverjanje postopka dodeljevanja mandatov po d'Hondtovem sistemu, s katerim se je potrdilo pravilnost novih izračunov."