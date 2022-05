Je Robert Pavšič primeren za sekretarja DZ?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kandidat za generalnega sekretarja je poslanec LMŠ Robert Pavšič. "Funkcija je specifična, saj mora generalni sekretar DZ paziti na interese vseh poslanskih skupin, tako opozicije kot koalicije," je dejal predsednik DZ Igor Zorčič in spomnil, da je do zdaj veljalo nepisano pravilo, da naj bi bili generalni sekretarji čim manj politično izpostavljeni. "Ampak na koncu je to vedno odločitev večine in na koncu se vedno presoja delo vsakega generalnega sekretarja," je še dejal Zorčič.

Sestanek je po Zorčičevem mnenju potekal "zelo gladko", upa pa, da bodo kolegiji predsednika DZ tako potekali ves naslednji mandat.

Na prvi seji novega sklica DZ bodo poslanci poleg potrditve mandatov, sestave MVK in glasovanja o novem predsedniku odločali še o podpredsednikih DZ, generalnem sekretarju in sestavi delovnih teles DZ.

Določili so tudi sedežni red v državnem zboru

Glede sedežnega reda so se po Zorčičevih besedah dogovorili hitro, poslanski skupini SDS in NSi bosta sedeli na dozdajšnjih mestih, v sredini Gibanje Svoboda, nato pa SD in Levica, ki prav tako ostane na svojem mestu.

Začasni vodje poslanskih skupin so se dogovorili, da bo položaj predsednika mandatno-volilne komisije (MVK) pripadel Gibanju Svoboda, o kandidatu pa se bodo še dogovorili. Tudi o kandidatih za preostale funkcije v delovnih telesih DZ bodo začasni vodje predsednika DZ obvestili do srede do 12. ure.