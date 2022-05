Robert Pavšič umaknil kandidaturo za generalnega sekretarja DZ

Nekatere pa je zmotila Pavšičeva izobrazba, ki ni ravno blesteča. Po končani osnovni šoli v Postojni je leta 1992 končal šolanje na Gimnaziji Vič in srednješolski računalniški izobrazbi dodal komercialno, ko je izobraževanje leta 2009 končal v Izobraževalnem centru Memory. Več let je delal na področju komuniciranja, bil je tudi novinar s področja gospodarstva ter novih tehnologij.

Pavšiču na mestu generalnega sekretarja niso bili naklonjeni v SDS in NSi, ki bosta v prihodnjem sklicu delovali v opoziciji. Kot je dejal Danijel Krivec, je Pavšič po njihovem mnenju "neprimerna izbira". Po njegovih besedah bi namreč to mesto v skladu z običajem morala zasesti oseba, ki je vsaj na videz nevtralna. "To je za nas negativno presenečenje glede na to, da je Gibanje Svoboda govorilo o nekem novem pristopu," je pred dnevi dejal Krivec.

Podobno je menil tudi dozdajšnji vodja poslancev NSi Jožef Horvat, ki je ob tem še poudaril, da bi mesto generalnega sekretarja moral zasesti človek, ki ga odlikujejo organizacijske in strokovne sposobnosti, pričakovali pa, da so tudi nekoga "z nekoliko boljšo izobrazbo".