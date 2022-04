Plače glavnih kandidatov: koliko je res zaslužil Golob, ki so mu v Romuniji ukradli identiteto

Pred predčasnimi glasovanji, ki se po vsej državi začnejo jutri, so poslanci in ministri dobili plače. Podatke o bruto prihodkih leta 2020 je objavil le Robert Golob. Ni jih pa še za leti 2019, 2018 ... Objavljamo jih mi. Poslanci, ki ne bodo ponovno izvoljeni, so dobili predzadnje plače. Dobili jih bodo še za april. Ker se bo nov državni zbor, če ne bo zapletov, konstituiral do srede maja, jim bo za maj izplačan le še del plač. Preostanek bodo dobili že novi poslanci.

Kdaj bo po volitvah izvoljena vlada in kdaj se bodo spremembe pri izplačilih zgodile še tam, bo odvisno od rezultata. Če bo zmagovalec volitev nesporen, je lahko vlada imenovana v dobrih 30 dneh, torej sredi junija. Če rezultat ne bo jasen, lahko sestavljanje nove vlade poteka tudi več mesecev. Vlada Marjana Šarca je bila, na primer, izvoljena 81 dni po nastanku državnega zbora leta 2018. Za nov mandat se poteguje kar 80 poslancev iztekajočega se sklica. Vsi zanesljivo ne bodo izvoljeni. Med kandidati, ki niso poslanci in ki skoraj gotovo bodo, pa so tudi takšni, ki se jim bo plača dramatično znižala.

Uspeh bo po žepu udaril Goloba in Fajonovo

Najbolj Robertu Golobu (GS). Kot je prikazal z davčnim izpiskom prejšnji teden, je v GEN-I leta 2020 vsak mesec zaslužil 35.423 evrov bruto. Ta podatek je Robert Golob zadnja leta v poslovnih poročilih podjetja GEN-I prikrival. Vsota skoraj za polovico presega najvišjo omejitev plač v podjetjih v pretežno državni lasti, ki jo določa Lahovnikov zakon. Po tem zakonu bi moral Golob nezakonito pridobljen denar vračati. A kandidat za poslanca trdi, da podjetje GEN-I ni bilo v pretežni državni lasti in da so si po volji zasebnih lastnikov delili neomejene vsote. Bolj molčeč pa je ob vprašanju, kdo so bili radodarni zasebni lastniki in kdo jim je prodal državni GEN-I. Prikrivani podatki za zadnja leta o višini bruto plač Goloba, pridobili smo jih neuradno, so takšni:

Leto plače bonitete regres akontacija dohodnine prispevki 2020 425.084 7.304 2.074 132.246 95.558 2019 298.996 9.041 1.935 91.746 68.076 2018 489.627 10.625 1.914 164.186 110.556 2017 177.458 9.333 1.628 50.644 41.281

Golob je včeraj presenetil z izjavo za Delo, da so mu v preteklosti ukradli identiteto in na njegovo ime odprli bančni račun v Romuniji. Pred tem je ob zgodbi o gradnji elektrarn na Neretvi zatrdil, da nima nobenih računov v tujini, čeprav mu tega nihče ni očital ali trdil.

Plača bo Golobu strmoglavila celo, če bo po volitvah izvoljen za šefa vlade. Janez Janša (SDS), ki vlado vodi zadnji dve leti, je ta mesec dobil 6.099 plačila. Golob je javno trdil, da je tolikšna njegova neto plača v GEN-I tudi v času, ko ni več predsednik uprave. Dejansko je najbrž nekajkrat več. Volitve bodo, če bo izvoljena, po žepu udarile tudi Tanjo Fajon (SD), ker bo ob plačo evropske poslanke, ki jo prejema, ker je iz RTV Slovenije prestopila v politiko. Fajonova kot evropska poslanka dobi nekaj več kot devet tisoč evrov bruto osnovne plače, a pripada ji še pol toliko pavšala za stroške, pa po nekaj sto evrov dnevnic za vsak dan, ko je v Bruslju ...

Zakaj je pomembna zadnja plača?

Poslanci, ki ne bodo ponovno izvoljeni, se imajo pravico vrniti v prejšnje službe. Tisti, ki se ne morejo upokojiti ali se jim ne bo uspelo "vrniti", pa bodo lahko izkoristijo pravico do nadomestila poslanske plače. V prejšnjem mandatu, 2014–2018, je bilo takšnih 22, v mandatu prej 34. Med šefi strank, ki so zdaj v parlamentu, so najbolj v nevarnosti, da ne bodo ponovno izvoljeni, Zmago Jelinčič (SNS), Alenka Bratušek (SAB), Marjan Šarec (LMŠ) in Luka Mesec (Levica). Na prejšnjih volitvah ni bila izvoljena Bratuškova, a je prišla v državni zbor po smrti poslanca Franca Kramarja.

Nadomestilo poslanske plače je določeno v višini 80 odstotkov zadnje plače in ga lahko nekdanji poslanci prejemajo največ pol leta. Pravica se jim lahko podaljša še za največ šest mesecev, če v tem času izpolnijo pogoje za upokojitev. Prav tako lahko nadomestilo dlje časa prejemajo poslanci, ki so funkcijo opravljali več mandatov zapored, in sicer tri mesece za vsak mandat, a ne več kot pol leta skupaj. Poslanci, ki so funkcijo opravljali manj kot pol leta, pravice do nadomestila nimajo.

Za plače poslancev več kot 400 tisočakov

Najvišjo plačo za marec je ta mesec dobil predsednik državnega zbora Igor Zorčič, 5.723 evrov bruto. Več kot pet tisočakov bruto so prejeli še Branko Simonovič in Ivan Hršak iz Desus, Jože Tanko in Danijel Krivec iz SDS, Samo Bevk iz SD, Zmago Jelinčič iz SNS in Jožef Horvat iz NSi. Večina poslancev prejema od štiri in pet tisočakov mesečno, manj kot štiri pa le 14 izbrancev ljudstva. Na repu so trije poslanci LMŠ Marjan Šarec (3.854 evrov), Aljaž Kovačič in Nik Prebil (3.845) ter Jure Ferjan (3.709 evrov) iz SDS.

Za plače poslancev smo marca davkoplačevalci namenili dobrih 400 tisoč evrov.

Predsednik Borut Pahor je marca prejel 5.419 evrov bruto plače, nekdanji predsednik Milan Kučan pa 1.315 evrov bruto posebnega dodatka k pokojnini, ker mu zakon, ki velja le in samo zanj, zagotavlja dosmrtni prejemek v višini 80 odstotkov (bruto) plače predsednika republike.