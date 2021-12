Je Simič razkril preveč o najbogatejših Slovencih? #video

Direktor finančne uprave (Furs) Ivan Simič se je včeraj kot priča znašel na zaslišanju pred preiskovalno komisijo o ukrepanju v epidemiji covid-19. V burni debati je predsedniku komisije Robertu Pavšiču (LMŠ) večkrat očital, da vprašanja niso povezana z vsebino dela komisije.

"To je očitno preiskovalna komisija Ivana Simiča in Fursa. Je daleč od tega, za kar sem danes tukaj in za kar sem se pripravil," je dejal Simič, ki je bil pred imenovanjem na čelo Fursa predsednik vladnega strateškega sveta za debirokratizacijo in član skupine za pripravo protikoronskih svežnjev ukrepov.

Simič je v debati med drugim razkril, da je vedno, ko je bil direktor Fursa, na kosilo peljal najboljšega dohodninskega plačnika iz spoštovanja, ker je plačal toliko dohodnine. To je storil tudi letos, kosilo pa je poravnal iz lastnega žepa.

V zvezi s temi navedbami ga je Pavšič opozoril, da gre pri tem za davčno tajnost. "To, kar ste zdaj povedali, je zelo zanimivo. Največjega dohodninskega plačnika ste torej peljali na kosilo. Ni problem v tem, kdo je plačal kosilo, temveč v tem, kako ste izvedeli za največjega plačnika. To je davčna skrivnost in vi nimate pravice vpogleda v te podatke. Sploh pa ne zato, da ga peljete na kosilo," mu je pojasnil Pavšič. Simič se je z njim strinjal in dodal, da je bil povabljenec nad njegovo potezo sicer navdušen.

Simič pripravljen plačati kazen

Pavšič je Simiča še prosil, naj mu pojasni, kakšno pravno podlago ima za vpogled v to, kdo je največji dohodninski plačnik v Sloveniji. "Zdaj vam tega ne morem povedati. Pač so mi povedali, kdo je največji. Glejte, če sem naredil prekršek, bom plačal kazen in gremo naprej," je odvrnil Simič. Pavšič ga je opozoril, da ne gre za prekršek, ampak za eno največjih stopenj tajnosti v tej državi. Ob tem se po Pavšičevih besedah zastavlja tudi vprašanje, ali se je kaj takšnega zgodilo tudi v kakšnem drugem primeru. Simič mu je zatrdil, da se to ni zgodilo.

Furs: Direktor ni kršil davčne tajnosti

S Fursa so danes za 24ur.com sporočili, da po njihovem mnenju generalni direktor ni kršil davčne tajnosti, saj Zakon o davčnem postopku v 17. členu določa, da imajo dostop do podatkov, ki so davčna tajnost, vse zaposlene osebe davčnega organa, v obsegu, ki ga potrebujejo za opravljanje delovnih nalog.

Pojasnili so še, da akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Fursu med nalogami generalnega direktorja med drugim določa tudi odločanje v davčnem postopku in upravnem postopku na prvi stopnji. "V skladu s to določbo generalni direktor odloča tudi v postopku letne odmere dohodnine na podlagi informativnih izračunov dohodnine, ki jih tudi podpiše. Generalni direktor je torej upravičeno, v skladu z zakonom, seznanjen s podatkom o letni odmeri dohodnine zavezancem, saj v teh postopkih odloča."

Kdo so največji plačniki dohodnine v Sloveniji, torej javnost ne more izvedeti. Zagotovo pa so med njimi številni direktorji velikih poslovnih sistemov, kot je na primer Krka. Predsednik njene uprave Jože Colarič je lani prejel skupaj 1,232 milijona evrov bruto, kar neto znaša 498 tisoč evrov.