"Povsod, kjer so imeli komunistični režim, je precepljenost podobna kot v Sloveniji" #video

Nizka stopnja precepljenosti v Sloveniji ni samo naša težava, temveč težava v "praktično vseh evropskih državah, kjer so nekoč imeli enopartijski komunistični režim, vključno z vzhodnim delom Nemčije", je pred preiskovalno komisijo, ki na zahtevo opozicije ponovno preiskuje delovanje vlade in sprejemanje odločitev za obvladovanje epidemije covid-19, o precepljenosti prebivalstva dejal premier Janez Janša. Na zaslišanje so povabili tudi enega izmed lastnikov podjetja Majbert Pharm.

"Zdaj natančno vidimo, višja je precepljenost v neki državi, manjši je pritisk na bolnišnične kapacitete in manj ljudi umre," je o trenutnem stanju precepljenosti v državi dejal Janez Janša in nas ob tem primerjal z Dansko.

Na Danskem je najvišji delež precepljenosti, visok je tudi delež cepljenih s tretjim odmerkom, je izpostavil. "Število okužb na milijon prebivalcev na Danskem je večje kot v Sloveniji, vendar je število ljudi, ki umirajo in so na intenzivnih posteljah, bistveno manjše. Danska ima praktično v celoti precepljeno odraslo populacijo, pri nas pa imamo 70-odstotno precepljenost," je ponazoril.

Kriva je zgodovina

Na Pavšičevo vprašanje, kdo je odgovoren za nizko precepljenost v Sloveniji, je Janša dejal, da ne gre samo za Slovenijo, temveč da je to težava v praktično vseh evropskih državah, kjer so nekoč imeli enopartijski komunistični režim, vključno z vzhodnim delom Nemčije, in kjer je tudi manjše zaupanje v znanost.

Stanje manj resno kot jeseni 2020

Po oceni Janše je stanje v državi resno, a manj kot jeseni leta 2020, saj se zdaj spoprijemamo "z različico koronavirusa, ki je bila drugačna kot tista, se hitreje širi, ima pa manjše posledice", je dejal. "Ob tem pa ne vemo, ali je tako zaradi določene precepljenosti ali zaradi same narave virusa," je še opozoril.

Na Pavšičevo vprašanje, ali je bilo upravljanje epidemije od marca 2020 uspešno ali ne glede na število mrtvih, zaupanje v vlado in stroko, pa je Janša menil, da je vsaka presežna smrt preveč. "Sodba, kdo je bil uspešen in kdo ne, je z moje in vaše strani subjektivna. Objektivni so podatki in mednarodne primerjave. Nedavno so bili objavljeni podatki OECD, ki primerjajo ravnanje najbolj razvitih držav na svetu. Slovenija je zasedla drugo mesto, takoj za Dansko. To je objektivni kriterij," je komentiral Janša.

O covidnih dodatkih odločali predstojniki

Janša je na vprašanje poslanca SAB Marka Bandellija glede upravičenosti izplačila covidnih dodatkov odgovoril, da so o tem odločali predstojniki posameznih institucij in v primeru ugotovljenih nepravilnosti tudi ukrepali, vlada pa, da te pristojnosti nima.

Glede zakonske podlage za uveljavljanje zaščitnih ukrepov, kot je nošenje mask, je premier dejal, da jo vladi oz. v številnih primerih tudi ministrstvu za zdravje daje zakon o nalezljivih boleznih, sprejet pred približno 25 leti. Dodal je, da je pandemija pokazala, da je zakonsko podlago treba dopolnjevati, kar je vlada tudi storila v desetih protikoronskih zakonih.

Polemika tudi o Bandellijevih tvitih in "obkladanju s fašizmom"

Med zaslišanjem se je vnela tudi polemika o nedavnih tvitih Marka Bandellija pred slovesnostjo v Dražgošah, kjer omenja iztrebljanje fašistov in kolaborantov.

Precej ironično, da nekdo s potujčenim priimkom (da bi bil všečen fašistom), napoveduje iztrebljenje kolaborantom in smrt svojim vzornikom.

Mogoče bi vsaj prej vrnil priimku prvotno slovensko obliko - Bandelj. Sicer samohvala o borbi za jezik zveni več kot plehko. https://t.co/oxbDhagDsi — Janez Janša (@JJansaSDS) January 8, 2022

"Obkladanje s fašisti ima daljšo zgodovino," je ob tem med drugim dejal Janša. "Fašist je bil vsak, ki je nasprotoval partijski diktaturi, in nekateri se pač teh navad še v 21. stoletju niso znebili," je dejal.

Celoten komentar si oglejte v tem videoposnetku:

Pod drobnogledom tudi hitri antigenski testi

Pavšič je želel tudi Janšev komentar glede navedb vodje strokovne skupine za hitre teste pri ministrstvu za zdravje Viktorije Tomič o neustrezni verifikaciji hitrih antigenskih testov podjetja Majbert Pharm, ki je Sloveniji dobavilo prve večje količine hitrih testov za množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom.

Janša je vprašal, ali naj bi vlada ravnala na podlagi tega, kar reče en strokovnjak, ali naj odloči na podlagi mnenja pristojne institucije. "Hitrih testov je na stotine, vsi so šli čez različne verifikacije, možno, da v nekaterih posamičnih primerih nekaj ni bilo v redu," je dejal. Spomnil je, da so bile na začetku epidemije covid-19 povsod po svetu težave, saj med drugim ni bilo jasno, koliko so testi sploh zanesljivi.

Premier je zanikal Pavšičeve navedbe, da naj bi sam osebno iz Slovaške prinesel teste za samotestiranje in jih dal v verifikacijo Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NZLOH). Pojasnil je, da je Slovaška Sloveniji donirala hitre antigenske teste, ki jih je NZLOH kot pristojna institucija tudi preveril.