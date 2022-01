Uporabnik Twitterja grozil Janši, podprl ga je znani novinar

Na Twitterjevem profilu uporabnika Amarok Subalpine smo zasledili več objav z grozilno vsebino. V glavnem so namenjene predsedniku vlade Janezu Janši in še nekaterim drugim. Obrnili smo se na predstavnike Generalne policijske uprave in jih povprašali, kako bodo v konkretnem primeru ukrepali in ali so na policiji v preteklosti že imeli opravka z omenjenim piscem grozilnih vsebin.