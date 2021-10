Policija preverja še tri pisemske ovojnice

Policisti Policijske uprave Ljubljana so bili včeraj v popoldanskem času in danes dopoldan obveščeni o še treh prejetih pisemskih ovojnicah, ki so jih prejeli politični predstavniki. Skupno se trenutno preverja osem pisemskih ovojnic, so danes sporočili s PU Ljubljana.

Tudi v zadnjih treh primerih so bile pošiljke zasežene in zavarovane. Nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in dokazov glede suma kaznivih dejanj grožnje.

Kriminalisti nadaljujejo s preiskovanjem groženj pri poslanskih skupinah

Kriminalisti so danes obiskali poslanski skupini SNS in DeSUS, na kateri sta bili naslovljeni pošiljki z grožnjami in priloženim nabojem. Prejem pošiljke z nabojem na domači naslov je danes potrdil še poslanec DeSUS Robert Polnar. Kot je dejal, pa odstopa od kakršnegakoli pregona zoper storilca, v kolikor bi ga policija odkrila.

Po mnenju Polnarja mu je pošiljko z nabojem poslal nekdo, ki se ne strinja s tem, kar počne v politiki. Zatrdil je, da sam sicer temu ne pripisuje posebnega pomena. Ob tem je potrdil, da so kriminalisti danes z njim opravili pogovor, a da jim je ob tem jasno povedal, da odstopa od kakršnegakoli pregona zoper storilca, v kolikor ga bodo našli, saj da se ne želi ukvarjati z ljudmi, ki so "evidentno z najnižjega družbenega dna". "Če tega človeka moti, kar počnem v državnem zboru, ga pozivam, da pride do mene in se bova pogovorila na štiri oči," je še dejal.

Poslanec Robert Polnar na dom prejel grozilno pismo z nabojem, pri njem so se že oglasili kriminalisti @vecer pic.twitter.com/hPZ385b7FZ — LukaM (@mlakarjev) October 26, 2021

Jelinčič je delo policistov ocenil kot profesionalno

Tudi predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti je potrdil obisk kriminalistov v poslanski skupini SNS, delo kriminalistov pa je ocenil kot profesionalno. Ob tem je sicer dejal, da se boji, da "bo tožilstvo vse skupaj zavrglo, saj je na tožilstvu kar precej ekstremno levo usmerjenih tožilcev, ki jim je to, kar se dogaja, po godu". V izjavi je sicer ponovno tudi izrazil prepričanje, da grožnje prihajajo s strani podpornikov leve politične opcije.

Predsednik vlade in SDS Janez Janša ter predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin sta v petek prejela pošiljki z grožnjami s smrtjo, pismom pa sta bila priložena strelna naboja. Pošiljko, v kateri je bil zgolj naboj, je prejel tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs, prav tako so pošiljke z grožnjami prišle v DZ za poslanski skupini DeSUS in SNS.

Jelinčič je za STA potrdil, da je tudi sam v petek prejel na domač naslov pošiljko z grožnjo. Po informacijah nekaterih medijev naj bi bila takšna pošiljka naslovljena tudi na ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška.