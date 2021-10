Pahor o grožnjah politikom: To so zdaj taki časi

"Skrbi me ton javne razprave v naši domovini. Ni dvoma, da imamo različna stališča," je danes grožnje politikom komentiral predsednik države Borut Pahor. Poleg Pahorja so grožnje obsodili tako koalicijski poslanci kot opozicijske stranke.

"Ko se javnosti, široki javnosti, začenja dozdevati, da se politiki ne trudimo dovolj za to, da bi se poslušali in slišali, se ustvari vtis, da je godrnjanje, prepiranje, tudi grd in nespoštljiv jezik legitimen. In da pravzaprav, če ni grd, če ni nespoštljiv, če ni surov, ni slišan. To so zdaj taki časi," je danes v svojem govoru na državni praznik aktualno dogajanje komentiral predsednik države Borut Pahor. Po njegovih besedah je razumljivo, da nespoštljiva komunikacija in želja po biti slišan lahko pripelje do okoliščin, v katerih bodo grožnje s silo postale naša stvarnost. "Mislim, da moramo zelo glasno in jasno reči, da smo demokratična družba in da vse lahko uredimo na miren način in da grožnje s silo, izgredi, nasilništvo v naši demokratični družbi nimajo prostora in jih moramo vsi zavrniti. Poskušamo narediti vse, da izgredom, nasilju, grožnjam z nasiljem ne damo domovinske pravice v tej državi," je še dejal Pahor.

SDS: Opozicija mestoma nasilje celo podpihuje

Slovenska demokratska stranka najostreje obsoja grožnje s smrtjo. "Tovrstni napadi so zavržni, obsojanja vredni in neposredna posledica pasivnih institucij, medijev, ki ustvarjajo klimo tolerance do nasilja, in opozicije, ki nasilja ni sposobna dovolj jasno obsoditi, mestoma ga celo podpihuje," pravijo v največji vladni stranki. Od pristojnih institucij pričakujejo, da bodo primer obravnavale z vso resnostjo, od nosilcev političnih funkcij pa, da grožnje obsodijo. "Hkrati pričakujemo, da bodo politiki, ki so ogroženi oziroma se počutijo ogrožene, prejeli ustrezno varovanje," upajo pri SDS, kjer tudi poudarjajo, da so stranke v Državnem zboru že imele priložnost to težavo vsaj delno nasloviti s predlaganimi spremembami Zakona o varstvu javnega reda in miru.

Horvat: Ostro obsojamo kakršno koli grožnjo s smrtjo

V NSi ostro obsojajo kakršno koli grožnjo s smrtjo komur koli in pričakujejo, da se bodo pristojni organi odločno odzvali in poiskali tiste, ki v državi netijo nestrpnost in sovraštvo, se je odzval vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat.

"Danes v Sloveniji praznujemo državni praznik, dan suverenosti. Pred natančno 30 leti je zadnji sovražni vojak zapustil slovenska tla in takrat, vsaj jaz in najbrž številni drugi, nismo razmišljali o tem, da bi se čez natanko 30 let spet morali bati sovražnih pušk in sovražnih nabojev," je dejal Horvat.

Zorčič: Gre za zavržno dejanje

"Vsaka grožnja s smrtjo je nedopustna in obsodbe vredna ne glede na to, kdo je tarča takih groženj. Zavržno je tudi vsako razpihovanje sovražnega in žaljivega govora, ki pripomore k naraščanju napetosti in konfliktov v družbi. Pri tem imamo politiki še posebej veliko odgovornost," je sporočil predsednik Državnega zbora Igor Zorčič.

Na prejete grožnje se je odzvala tudi predsednica SD Tanja Fajon, ki tovrstno dejanje ostro obsoja.

Zavržno dejanje. Tovrstne grožnje politikom, družini, komurkoli v naši družbi so nesprejemljive. Ostro jih obsojam. Kdorkoli priliva olje na ogenj, da smo dosegli tako zaskrbljujočo raven jeze ljudi, nezadovoljstva, nestrpnosti,tudi brezupa v družbi, je soodgovoren. https://t.co/escl41Ptdh

— Tanja Fajon (@tfajon) October 25, 2021

Zalar: To so resne in nevarne grožnje

Dejanje prav tako obsoja evropski poslanec Milan Brglez. Zapisal je, da pričakuje, da bodo pristojni na policiji naredili vse, da najdejo storilca/-e, ter dodaja, da grožnje komurkoli in kadarkoli v Sloveniji ne smejo ostati nekaznovane.

Da je grožnje treba ostro obsoditi, se strinja tudi nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar.

To so resne in nevarne grožnje, ki jih moramo vsi, brez izjeme, od splošne javnosti do politikov, ostro obsoditi. Tožilstvo mora nemudoma dati policiji usmeritvena navodila v zvezi z zbiranjem dokazov in odkrivanjem storilca očitnega kaznivega dejanja. https://t.co/7S4RaY2jnT

— Aleš Zalar (@AlesZalar) October 25, 2021

Oglasil se je tudi poslanec SAB Marko Bandelli in dejal, da grožnje politikom niso nič novega. Kot je zapisal, so tudi njemu grozili prek Twitterja. "To je del posla. Javimo policiji, oni to pregledajo," je povedal in dodal, da ostro obsoja vpletanje družine tako v Janševem pismu kot ob prihodu neznancev na Toninov dom.