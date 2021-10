Grožnje s smrtjo Janši in Toninu: ob 13. uri se bo odzvala policija

Na grožnje, ki sta jih prejela Janez Janša in Matej Tonin so se odzvali številni politiki.

Na grožnje, ki sta jih prejela Janez Janša in Matej Tonin so se odzvali številni politiki. Foto: Siol.net

Predsednik vlade Janez Janša ter podpredsednik vlade in minister za obrambo Matej Tonin sta v petek na domača naslova prejela kuverti, v katerih sta bili grožnja s smrtjo in naboj večjega kalibra, smo izvedeli v uredništvu. Primer že preiskuje policija. Pred tednom dni sta dom Mateja Tonina sicer obiskala dva od sredinih protestnikov in se izdajala za zaposlena pri telekomunikacijskem operaterju.

Odzivi politikov

Na prejete grožnje se je odzvala predsednica SD Tanja Fajon, ki tovrstno dejanje ostro obsoja.

Zavržno dejanje. Tovrstne grožnje politikom, družini, komurkoli v naši družbi so nesprejemljive. Ostro jih obsojam. Kdorkoli priliva olje na ogenj, da smo dosegli tako zaskrbljujočo raven jeze ljudi, nezadovoljstva, nestrpnosti,tudi brezupa v družbi, je soodgovoren. https://t.co/escl41Ptdh — Tanja Fajon (@tfajon) October 25, 2021

Dejanje prav tako obsoja evropski poslanec Milan Brglez. Zapisal je, da pričakuje, da bodo pristojni na policiji naredili vse, da najdejo storilca/-ce ter dodaja, da grožnje komurkoli in kadarkoli v Sloveniji ne smejo ostati nekaznovane.

Da je grožnje potrebno ostro obsoditi se strinja tudi nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar.

To so resne in nevarne grožnje, ki jih moramo vsi,brez izjeme, od splošne javnosti do politikov, ostro obsoditi. Tožilstvo mora nemudoma dati policiji usmeritvena navodila v zvezi z zbiranjem dokazov in odkrivanjem storilca očitnega kaznivega dejanja. https://t.co/7S4RaY2jnT — Aleš Zalar (@AlesZalar) October 25, 2021

Oglasil se je tudi poslanec SAB Marko Bandelli in dejal, da grožnje politikom niso nič novega. Kot je zapisal, so tudi njemu grozili prek Twitterja. “To je del posla. Javimo policiji, oni to pregledajo,” je povedal in dodal, da ostro obsoja vpletanje družine, tako v Janševem pismu kot ob prihodu neznancev na Toninov dom.