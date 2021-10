Ob zgodbi o grožnjah Janši in Toninu še sramota za Kadunca

Na Siolu smo včeraj razkrili, da sta družini premierja in predsednika SDS Janeza Janše ter obrambnega ministra in predsednika NSi Mateja Tonina v petek prejeli pisemski pošiljki z grožnjami njima in njunima družinama, ki jima je bil priložen tudi naboj večjega kalibra. To niso prve takšne grožnje. Pozivi k smrti so bili že v preteklosti. Na protestih "ob petkih" je Ludvik Tomšič celo neposredno pozival, da je treba Janšo takoj ubiti in spodbujal skandiranje "Ubi, Janšo". Politični aktivisti levice pa so med protestniki ob njegovem vpitju in tudi pozneje mahali z napisi Smrt janšizmu. Državna tiskovna agencija STA je, ko je o zadnjih grožnjah včeraj več ur za Siolom poročala, v celoti napačno prikazala, od kod so informacije.

Portal N1, kjer so prvi povzeli Siolovo zgodbo o grožnjah, je poročal še o precej nenavadnem dogodku pred tem, in sicer, da sta bila pri hiši Mateja Toninu pred časom dva neznanca, ki sta trdila, da opravljata meritve za T2. Po neuradnih informacijah se je družini ministra njuno ravnanje zdelo nenavadno, zato je obvestila policijo. Izkazalo se je, da neznanca ne delata za telekomunikacijskega operaterja, bila pa sta med pridržanimi sredinimi protestniki.

Zaradi pozivov Tomšiča k umoru in plakatov ter skandiranj na protestih ob petkih je v preteklosti policija že sprožila preiskave, a so se ustavile na ravni tožilstva, ki je odločilo, da ni razlogov za pregon, ker ga ob Tomšičevih grožnjah ni zahteval premier Janez Janša osebno, ob plakatih Smrt janšizmu, s katerimi pogosto mahajo aktivisti levice, pa je vrh tožilstva ocenil, da takšno javno nastopanje varuje svoboda govora. Več o tej nenavadni odločitvi si lahko preberete tukaj:

Največji mediji o grožnjah Tomšiča pred letom in pol niso poročali več dni, čeprav so se posnetki novinarja Nove24TV in Vladimirja Voduška takrat takoj pojavili tudi na spletnih omrežjih in tam pritegnili veliko pozornost. Ob najnovejših grožnjah pa je sinoči presenetila državna tiskovna agencija STA. Da sta družini Janše in Tonina v petek prejeli grozilni pismi, smo razkrili na Siolu, in več drugim medijem (N1, POP TV, RTVSLO) tudi dovolili, da pozneje, ko so to zgodbo povzemali, uporabijo naše objavljene posnetke grozilnih pisem in naboja. Slovenska tiskovna agencija nas za takšno dovoljenje ni prosila, zvečer pa je poročala o grožnjah in se pri tem sklicevala na informacije portala N1 in RTVSLO. Niso pa povedali, da sta ta portala le povzela poročanje in pridobila potrditev kabineta premierja ter obrambnega ministra, da je res, o čemer poroča Siol.net.

To ravnanje, ko so napačno predstavili, od kod so dobili informacije, kaže na to, da je agencija v velikih težavah. Ima več zaposlenih kot večina tiskanih medijev v državi, ne spoštuje pa niti najosnovnejših standardov poštenega poročanja niti ravnanja. Ni bilo naključno ali po pomoti.

Tako so to storili:

Način poročanja STA, ko prikrijejo, kdo je poročal, in se s tem požvižgajo na delo ter avtorstvo novinarjev, bi moral skrbeti predvsem novega direktorja Igorja Kadunca, ki prevzema to državno agencijo. Zapuščina prejšnjega direktorja Bojana Veselinoviča je, kot kaže njihov način poročanja, precej "ljudska" in "vstajniška".