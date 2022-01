Kučan o znamenjih oživljanja fašizma, Janša mu odgovarja

Medtem ko so žalno slovesnost pri spomeniku Pohorskega bataljona na Osankarici to soboto zaradi slabih epidemioloških razmer odpovedali, je danes prireditev ob 80. obletnici dražgoške bitke bila. Zaradi razmer je bila ta prireditev lani sicer odpovedana, obeležili so jo s polaganjem vencev.

Na 80. obletnici dražgoške bitke je predsednik države Borut Pahor pred spomenik padlih borcev in drugih žrtev položil venec, dogodka pa so se med drugimi udeležili tudi predsednik DZ Igor Zorčič, delegacija SD z Matjažem Nemcem, koordinator Levice Luka Mesec, delegacija SAB z Markom Bandellijem, ki je k udeležbi pozival že v soboto, in ljubljanski župan Zoran Janković.

Slavnostni govornik je bil nekdanji predsednik države Milan Kučan. Izpostavil je smiselnost upora, opozoril na vse več znamenj oživljanja fašizma in bil kritičen do vladajoče politike ter med drugim dejal, "da je treba stvari poimenovati s pravim imenom. Razumljivo, današnje podobe fašizma niso enake tistim iz polpretekle zgodovine. A idejna izhodišča so enaka". Kritično je ocenil delo vlade in pozval k udeležbi na volitvah, ki bodo 24. aprila.

Na Kučanov govor se je na Twitterju odzval predsednik vlade Janez Janša, ki je zapisal, da bi bila na mestu žalna slovesnost, namesto tega pa je Kučan uprizoril Gazimestan in razložil, kateri del Slovencev je treba iztrebiti tokrat.