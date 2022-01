Ljubitelj nemških avtov bo v Dražgošah iztrebil fašiste

Slovesnost ob 80. obletnici dražgoške bitke jutri kljub skrb vzbujajočim epidemiološkim razmeram v državi bo. Za primerjavo, današnjo žalno slovesnost pri spomeniku Pohorskega bataljona na Osankarici so organizatorji zaradi eksplozije okužb z omikronom odpovedali. Organizator dogodka v Dražgošah je sicer napovedal dodatne ukrepe in omejitve pri obiskovalcih, kar pa ni ustavilo poslanca Marka Bandellija iz SAB, ki na slovesnost vneto vabi čim večje število ljudi.

"Fašiste in kolaborante smo iztrebili takrat in jih bomo tudi danes," je na svojem Twitter profilu zapisal poslanec Marko Bandelli, ki poziva k množični udeležbi ljudi na dogodku, na katerem je slavnosti govorec nekdanji predsednik Milan Kučan.

Jutri, gremo vsi v Dražgoše, kot sporočilo, da so vrednote pomembne, da smo se borili za narod, za jezik, za obstoj, za SVOBODO.

Da je bil boj proti okupatorju potreben in upravičen.

Fašiste in kolaborante smo iztrebili takrat in jih bomo tudi danes.

SF/SN ✊ @StrankaSAB pic.twitter.com/GXAp7X0FPL — MARKO BANDELLI (@BandelliMarko) January 8, 2022

"Jutri, gremo vsi v Dražgoše, kot sporočilo, da so vrednote pomembne, da smo se borili za narod, za jezik, za obstoj, za SVOBODO. Da je bil boj proti okupatorju potreben in upravičen," je še zapisal Bandelli, ki je sicer, kot smo poročali lani oktobra, velik ljubitelj prestižnih nemških avtomobilov. V svoji garaži ima med drugim luksuznega Mercedesa in Porscheja.

Porsche poslanca Marka Bandellija.

V Dražgoše spet tisoče ljudi?

Organizator slovesnosti ob 80. obletnici dražgoške bitke bo zaradi epidemije koronavirusa uvedel določene omejitve. Tako bo zagotovil le do 750 sedišč. Vstop bo mogoč s predložitvijo dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT, potrebno bo nenehno vzdrževanje ustrezne razdalje 1,5 metra, razkuževanje rok in nošenje mask. Prireditve ob obletnici dražgoške bitke se sicer običajno vsako leto udeleži več tisoč ljudi.

Kaj se je med drugo svetovno vojno dogajalo v Dražgošah si lahko preberete v članku Od Dražgoš do Osankarice

Lani je zaradi epidemioloških razmer potekala mirneje, namesto s tradicionalno množično prireditvijo so spomin obeležili s polaganjem vencev. Tega je k spomeniku žrtvam položil predsednik države Borut Pahor, ki se bo slovesnosti udeležil tudi letos.

Kaj pravi NIJZ o slovensti v Dražgošah?

Za mnenje o smotrnosti izvedbe proslave na Dražgošah smo povprašali Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), kjer so nam odgovorili, da z epidemiološkega vidika v trenutni fazi in intenziteti širjenja virusa SARS-CoV-2 vsako zbiranje lahko predstavlja povečano tveganje za prenos okužbe.

"NIJZ nima pristojnosti, da bi prepovedal ali odpovedal katerikoli dogodek, saj je to v pristojnosti posameznih ministrstev. Ob tem tudi sporočamo, da se na nas niso obrnili za kakršnokoli priporočilo. Tveganje za okužbo je večje v notranjih prostorih, medtem ko je tveganje za okužbo na prostem precej zmanjšano in se ga da v primeru doslednega upoštevanja priporočil (maske, zadostna medoosebna razdalja) v precejšnji meri zelo dobro zmanjšati," so zapisali na NIJZ.