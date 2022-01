Osankarica odpovedana, omikron Dražgoše s Kučanom ne

Medtem ko so žalno slovesnost pri spomeniku Pohorskega bataljona na Osankarici to soboto odpovedali, vse kaže, da "omikron vrh" ob 80. obletnici dražgoške bitke to nedeljo kljub skrb vzbujajočim epidemiološkim razmeram v državi bo. Zaradi razmer je bila ta prireditev lani sicer odpovedana, obeležili so jo s polaganjem vencev. Pa je letos kaj drugače kot lani? Število dnevno potrjenih okužb narašča, veliko bolj nalezljiva različica omikron že postaja prevladujoča in država vstopa v peti val epidemije. Ob vseh znanih dejstvih se poraja vprašanje, kako smiselna je organizacija množične prireditve.

Za razliko od Dražgoš je prireditev na Osankarici jutri odpovedana. Organizator Združenje borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica nam je potrdil, da so se za odpoved prireditve dogovorili zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi.

Kot so nam sporočili iz Organizacijskega komiteja za prireditve Po stezah partizanske Jelovice pri Združenju borcev za vrednote NOB Škofja Loka so za prireditev ob 80. obletnici dražgoške bitke dobili dovoljenje Upravne enote Škofja Loka, do izvedbe načrtovane slovesnosti pa da bodo pozorno spremljali epidemiološke razmere in se ravnali po sklepih vlade.

Ob tem so pojasnili, da bo prireditveni prostor v okolici spomenika ograjen, organizator bo zagotovil do 750 sedišč. Vstop bo mogoč s predložitvijo dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT, potrebno bo nenehno vzdrževanje ustrezne razdalje 1,5 metra, razkuževanje rok in nošenje mask.

V Dražgošah poleg Pahorja še Kučan in Zorčič

Slavnosti govornik je Milan Kučan, prvi predsednik Slovenije. Organizacijski komite je imel pri organizaciji prireditve poleg pridobivanja potrebnih dovoljenj težave tudi s pripravo kulturnega programa. Na prireditvi bi moral nastopiti orkester Slovenske vojske, a so udeležbo odpovedali. Zdaj bo nastopil kvintet Policijskega orkestra, a le v uradnem protokolarnem delu dogodka pri polaganju venca predsednika Boruta Pahorja. Slovesnosti se bo udeležil tudi predsednik državnega zbora Igor Zorčič. Letošnja prireditev bo tako glede na sestavo udeležencev precej pestra.

Prireditve ob obletnici dražgoške bitke se sicer običajno vsako leto udeleži več tisoč ljudi. Lani je zaradi epidemioloških razmer potekala mirneje, namesto s tradicionalno množično prireditvijo so spomin obeležili s polaganjem vencev. Tega je k spomeniku žrtvam položil predsednik Pahor.

NIJZ: Vsako zbiranje predstavlja povečano tveganje za prenos okužbe

Za mnenje smo se obrnili na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), kjer so nam odgovorili, da z epidemiološkega vidika v trenutni fazi in intenziteti širjenja virusa SARS-CoV-2 vsako zbiranje lahko predstavlja povečano tveganje za prenos okužbe.

"NIJZ nima pristojnosti, da bi prepovedal ali odpovedal katerikoli dogodek, saj je to v pristojnosti posameznih ministrstev. Ob tem tudi sporočamo, da se na nas niso obrnili za kakršnokoli priporočilo. Tveganje za okužbo je večje v notranjih prostorih, medtem ko je tveganje za okužbo na prostem precej zmanjšano in se ga da v primeru doslednega upoštevanja priporočil (maske, zadostna medoosebna razdalja) v precejšnji meri zelo dobro zmanjšati," so zapisali na NIJZ.

Trenutne epidemiološke razmere v državi niso spodbudne. Število potrjenih primerov še naprej ostaja višje kot pred tednom dni. V četrtek so v Sloveniji ob opravljenih 11.016 PCR-testih potrdili 4.069 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih izvidov je bil skoraj 37-odstoten.

Pahor bo položil venec na Osankarici

Prireditev na Osankarici je odpovedana, bo pa predsednik Pahor položil venec k spominskemu obeležju padlim borkam in borcem Pohorskega bataljona v počastitev obletnice njihovega poslednjega boja, so sporočili iz njegovega kabineta.

Leta 2020 je na slovesnosti pri spomeniku Pohorskega bataljona za nemir poskrbel Andrej Šiško. Ta je na Osankarico prišel z večjo skupino ljudi v uniformah, t. i. Štajersko vardo, ki je spremljala slovesnost. Šiška so aretirali policisti v civilu, ko je hotel priti do predsednika Pahorja. Takrat je bila sicer za Šiškom razpisana tiralica.