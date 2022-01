Kučan na omikron vrhu v Dražgošah? #video

"Na prireditvenem prostoru je lahko največ 750 ljudi. Ograje bodo, pregledovali bodo PCT, na prireditvenem prostoru bo treba nositi maske, tako da upoštevamo vse predpisane ukrepe," je pojasnil Ladislav Lipić, vodja organizacijskega komiteja Dražgoše 2022.

Kljub temu je smiselnost takšne prireditve, čeprav na prostem, za epidemiologe v trenutnih razmerah pod vprašajem. Za trenutne epidemiološke številke je kriva vlada, ki je dovolila zasebna silvestrska praznovanja, za nas, Socialne demokrate, pa je to prevelik praznik, da bi se mu odpovedali, je povedal Marko Koprivc, poslanec Socialnih demokratov.

"Po trenutnih priporočilih in odlokih so tovrstna združevanja oziroma praznovanja dovoljena. Mi vsi, ki se bomo udeležili tega dogodka, jaz se ga seveda bom, kot sem se ga številna leta prej, držali se bomo vseh ukrepov za preprečevanje širitve okužbe," je še dodal Koprivc.

To zborovanje ne bo imelo nobenega vpliva, razen intenzivnega širjenja okužb

V resnici gre za spomin na tragedijo, ki je še najbolj prizadela domače prebivalstvo, je pojasnil politični analitik Boštjan M. Turk, ni pa imela pomembnega vpliva na potek druge svetovne vojne. "Tudi zdaj, toliko let pozneje, to zborovanje ne bo imelo nobenega vpliva, razen da se bo korona začela širiti nekoliko bolj intenzivno. In to zborovanje bo potekalo v času, ko korona dosega rekorde."

Lani, ko so bile zadeve precej bolj umirjene, je množična proslava odpadla. Pri spomeniku sta ob pogledih individualnih obiskovalcev vence položila zdajšnji predsednik Borut Pahor in prvi slovenski predsednik Milan Kučan. Zadnji bo letos slavnostni govornik.

"Jaz se sprašujem, ali morda ne gredo Dražgoše komu v nos ravno zaradi tega, ker se bojijo, da bodo slišali kakšno krepko na račun trenutne vlade, za katero vemo, da ni naklonjena antifašizmu, prej obratno," je še dejal Koprivc.

Začela se je parlamentarna bitka

Pri tem so vsi pogledi uprti ravno v Kučana, ki se je zadnje mesece začel udeleževati protivladnih protestov.

"To je vendar naš človek, bil je predsednik, normalno, da se je zavzel. Verjetno bo prepričal ljudi, naj gredo na volitve. Jaz mislim, da je cilj tega, da izrazijo svoje mnenje. Vsak naj izrazi svojo željo in naj pokaže, kam peljemo to Slovenijo," je komentiral Marko Bandelli, poslanec SAB.

Predvolilna bitka, ki naj bi se končala s parlamentarnimi volitvami čez 109 dni, se je namreč že začela. Kot pravi Boštjan M. Turk, lahko napove, kaj bodo govorili v Dražgošah. "A, da je demokracija ogrožena, b, da je še bolj ogrožena, in c, da so nove volitve zadnja možnost, da se to stanje ogrožanja demokracije popravi. Morate pa to razumeti kot ogroženo demokracijo 'ala Kučan': mi nismo na oblasti in državljani, prosim vas, naj bomo mi nazaj na oblasti, potem pa bo vse v redu."

Nastopil naj bi policijski orkester, Hojs o tem še ni bil obveščen

Sicer pa se organizatorjem zadeve zapletajo tudi z udeležbo. Najprej je bil predviden nastop orkestra Slovenske vojske, a so ga odpovedali. Nastopili naj bi člani policijskega orkestra.

"No, jaz te informacije ne poznam. Jasno je, da mora kakršno koli sodelovanje policijskega orkestra dobiti ustrezno dovoljenje. Nimam informacije, da bi bilo to predvideno. Bi pa bilo glede na to, kdo je organizator, nerealno pričakovati, kljub temu, da bi bilo to izjemno smiselno in izjemno upravičeno, to prireditev v takih razmerah odpovedali," je sklenil notranji minister Aleš Hojs.