Novi podatki: včeraj čez štiri tisoč potrjenih okužb

Po neuradnih podatkih so včeraj v Sloveniji potrdili 4.066 okužb z novim koronavirusom. To je 2.168 primerov več kot prejšnji teden, ko so potrdili 1.898 okužb s koronavirusom. Uradne podatke še čakamo.

Število potrjenih primerov še naprej ostaja višje kot pred tednom dni. Po neuradnih podatkih so včeraj potrdili 4.066 okužb s koronavirusom. Nekoliko več okužb, 4.076, so potrdili ta torek. Pred tem so v Sloveniji več kot štiri tisoč okužb nazadnje zabeležili v sredini lanskega novembra.

V sredo so opravili 10.083 PCR-testov in potrdili 3.829 okužb z novim koronavirusom. To je 2.125 primerov več kot pred tednom dni, ko so potrdili 1.704 primerov okužbe. V primerjavi s prejšnjo sredo se je tako število okužb povišalo za 124 odstotkov.

Vlada je na včerajšnji dopisni seji izdala spremembo Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni covid-19. Več o spremembah si lahko preberete spodaj.