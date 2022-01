To so najslabše občine v Sloveniji

V Sloveniji so v sredo opravili 10.083 PCR-testov in potrdili 3.829 okužb z novim koronavirusom.

V Sloveniji so v sredo opravili 10.083 PCR-testov in potrdili 3.829 okužb z novim koronavirusom. Foto: Sledilnik covid-19

Številke potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom niso spodbudne, so pa do neke mere pričakovane. Zadnjih nekaj dni v Sloveniji beležimo strmo rast okužb, tudi z različico omikron. Najslabše je v občini Ljubno, kjer so v zadnjih sedmih dneh potrdili 119 primerov, okuženih je 4,6 odstotka prebivalcev. Sledijo občine Solčava, Kostanjevica na Krki in Kobarid.

Preverili smo, katere občine v Sloveniji so trenutno bolj obremenjene in katere so tiste "bolj zdrave".

V občini Solčava, trenutno drugi najslabši občini v državi, je glede na delež prebivalstva v zadnjih sedmih dneh okuženih 2,6 odstotka prebivalcev. V Kostanjevici na Krki ta delež znaša 2,1 odstotka (v zadnjem tednu so potrdili 51 primerov okužbe), v Kobaridu, kjer so potrdili 82 primerov, pa sta okužena dva odstotka prebivalstva.

V večini slovenskih občin je tedenski prirast pozitiven. Po podatkih sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od NIJZ, je v prestolnici tedenski prirast kar 95-odstoten. Glede na absolutne številke so včeraj potrdili 661 novih okužb, v zadnjem tednu skoraj 2.600.

Ljubljani sledijo večje slovenske občine, Maribor s 538 potrjenimi okužbami v zadnjih sedmih dneh, Koper s 529, Kranj s 455 in Celje s 538 okužbami s koronavirusom.

Med občinami z več kot 200 okužbami v zadnjem tednu so Nova Gorica, Novo mesto, Škofja Loka, Jesenice in Črnomelj.

Število potrjenih primerov po občinah za prejšnji dan. Foto: Sledilnik covid-19

Ali živite v "zdravi občini"?

V večini slovenskih občin so v zadnjem tednu potrdili manj kot sto okužb. Med "bolj zdravimi" občinami so tiste na severovzhodu države. Tri, sicer majhne občine, Hodoš, Ribnica na Pohorju in Osilnica, so po zadnjih podatkih brez potrjenega primera koronavirusa med prebivalci.

Podatki o regijah kažejo dinamiko rasti potrjenih primerov po izbranih slovenskih regijah na sto tisoč prebivalcev. Po številu potrjenih primerov prednjači Goriška regija, sledijo ji Osrednjeslovenska, Gorenjska in Primorsko-notranjska.

Trenutno imajo najboljše epidemiološke razmere v Koroški in Podravski regiji.

Novi podatki: številke niso spodbudne

Število potrjenih primerov je že 11. dan zapored višje kot pred tednom dni. V Sloveniji so v sredo opravili 10.083 PCR-testov in potrdili 3.829 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov tako znaša 38 odstotkov. Številke so precej slabše kot pred tednom dni, ko so ob opravljenih 5.107 PCR-testih potrdili 1.704 primerov.

Trend obolelosti s koronavirusom ter število cepljenih v 🇸🇮 na dan 5. 1. 2021 (00:00-24:00). #CepimoSe pic.twitter.com/tmvkW9AROz — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) January 6, 2022

Na včerajšnji novinarski konferenci je minister za zdravje Janez Poklukar povedal, da so trenutne razmere deloma pričakovane, po njegovih besedah pa je omikron že prevladujoča različica. Ob dejstvu, da je različica omikron bolj nalezljiva od delte, je Poklukar opozoril, da bi po prvih napovedih sočasno lahko imeli okoli 400 tisoč obolelih ali napotenih v karanteno, kar predstavlja slabo četrtino prebivalstva.