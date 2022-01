Minister Poklukar: Vstopamo v peti val epidemije #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za zdravje Janez Poklukar na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 pravkar pojasnjuje, da slovenske bolnišnice vstopajo v peti val epidemije. Številke potrjenih primerov niso spodbudne, so pa do določene mere pričakovane.

Poklukar je uvodoma dejal, da v zadnjih dneh opažamo strm porast okuž z različico omikron, ki je po njegovih besedah že prevladujoča. Doslej so potrdili 566 primerov različice omikron. En bolnik okužen z omikronom se zdravi v bolnišnici.

"S težkim korakom stopamo v peti val epidemije, saj je hospitaliziranih kar 542 bolnikov. Necepljenih na enotah intenzivne terapije je 86 odstotkov pacientov, na navadnem oddelku 78 odstotkov," je opozoril minister.

Dejal je, da številke potrjenih primerov, ki jih spremljamo te dni, niso spodbudne, so pa do določene mere pričakovane. "O različici omikron se stroka uči sproti, marsikaj nam je še neznano," je priznal.

Kot ministra za zdravje ga najbolj skrbi, da slovenske bolnišnice vstopajo v val, ki ga povzroča različica omikron in so močno obremenjene. Število trenutno hospitaliziranih predstavlja težko breme.

Opozoril je, da bi sočasno lahko imeli okoli 400 tisoč obolelih ali napotenih v karanteno, kar predstavljo četrtino prebivalstva.

Strma rast okužb

Število potrjenih okužb s koronavirusom sicer vztrajno raste in je že deseti dan zapored višje kot pred tednom dni. Delež pozitivnih testov znaša 39 odstotkov in je precej višji kot prejšnji torek, ko je ta znašal 34 odstotkov.

Več kot štiri tisoč okužb so nazadnje potrdili 16. novembra, in sicer 4.283. Še nekoliko več jih je bilo zabeleženih 3. in 9. novembra.