Odkrili novo različico koronavirusa, ki naj bi bila bolj nalezljiva od omikrona

Znanstveniki Univerzitetnega kliničnega inštituta za nalezljive bolezni (IHU Méditerranée Infection) v Marseillu so po poročanju tujih medijev identificirali novo različico koronavirusa, ki ima več mutacij, tudi netipičnih, kot jih ima različica omikron. Nova različica koronavirusa B.1.640.2 naj bi po prvih podatkih v Francijo prinesel potnik iz Kameruna.

Različica B.1.640.2 doslej ni bila odkrita v drugih državah ali označena kot različica, ki jo preiskuje Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Po prvih ugotovitvah naj bi bila odpornejša proti cepivom in bolj nalezljiva od omikrona.

Ameriški epidemiolog Eric Feigl-Ding je na Twitterju pojasnil, da se nove različice nenehno pojavljajo. A to še ne pomeni nujno, da so tudi bolj nevarne.

🔔NEW VARIANT—French scientists have “rung the bell” after discovering a cluster 12 cases of a variant of “atypical combination” with **46 mutations & 37 deletions** in southern France after index case returned from Cameroon🇨🇲—dubbed #B16402.🧵 #COVID19 https://t.co/SHXCbnkQUr pic.twitter.com/UwdL2hSW5g