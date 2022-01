Poklukar o epidemiji v Sloveniji: Situacija je resna

Minister za zdravje Janez Poklukar je na današnji novinarski konferenci spregovoril o ključnih dosežkih predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju zdravja. Med drugim je odgovarjal na vprašanja povezana z aktualnim stanjem epidemije koronavirusa v Sloveniji. "Situacija je resna. Na mizi imamo vse vrste ukrepov. V tem tednu bomo zagotovo pretresali vse od a do ž in iskali najboljše rešitve za zdravstvo in in družbo kot celoto. Pri tem nam zagotovo ne bo lahko," je pojasnil Poklukar.

"Izredno sem ponosen na to, da sem lahko vodil ekipo ministrstva za zdravje v času predsedovanja. Dosežki, ki smo jih dosegli tako na delu zakonodajnih aktov kot na delu samih zdravstvenih vsebin dosegajo in presegajo številne dosedanje dosežke, ne samo našega prvega predsedovanja ampak tudi številnih drugih članic EU. Bistveno je to, da smo s svojim prispevkom pomembno izboljšali zdravstvo oziroma zdravstveno varstvo v EU in na ta način vsem državljanom EU doprinesli k večjemu zdravju in lažjemu obvladovanju epidemije. Naše predsedovanje je zaznamovala epidemija in zato imajo ti dosežki še večjo težo," je povedal minister Poklukar.

"To je naša cokla, ki jo nesemo v peti val"

Poklukar je odgovoril tudi na novinarska vprašanja povezana z aktualnim stanjem in epidemijo v Sloveniji.

"Po najnovejših podatkih je v Sloveniji s sekvenciranjem potrjenih 324 primerov okužbe z različico omikron, še 2.335 je sumov. Reprodukcijsko število je med 1,4 in 1,5. Ti podatki zagotovo niso vzpodbudni. V enotah intenzivne terapije se danes zdravi 173 bolnikov, od tega je 17 cepljenih oziroma povedano drugače; 90 odstotkov pacientov v enotah intenzivne terapije je necepljenih," je pojasnil Poklukar.

Skupaj je hospitaliziranih 548 covidnih bolnikov, od tega 375 na navadnih oddelkih.

Napovedal je, da bodo v luči zaostrovanja epidemiološke situacije, ta teden pretresali številne ukrepe. Napovedal je spremembe na področju odrejanja karanten. Zdaj velja, da ob tesnem stiku z okuženim ni treba v karanteno le tistim, ki so prejeli poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19.

"Vsak dan šteje in vsak od nas šteje. Ne vemo, katera varianta koronavirusa je tista zadnja. Mogoče je to omirkon, mogoče katera druga. Mi ne začenjamo v enotah intenzivne terapije z nič ampak s 173 in to je naša cokla, ki jo nesemo v peti val," je izpostavil Poklukar.