Tudi strokovni svet UKC Ljubljana za obvezno cepljenje

Strokovni svet UKC Ljubljana je na današnji izredni seji soglasno sprejel sklep, s katerim predlagajo uvedbo obveznega cepljenja proti covidu-19. Tako odločitev so sprejeli "zaradi interesa in trpljenja" vseh covidnih in necovidnih bolnikov, ki traja dve leti in mu ni videti konca, so odločitev sveta pojasnili na Twitter profilu UKC Ljubljana.