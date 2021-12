Hrvaška: v drugem tednu januarja bo eksplozija omikrona

"Študije sicer kažejo, da so bolezenski znaki zaradi okužbe z omikronom res blažji kot v primerjavi s sevom delta. Vendar zaradi omikrona pričakujemo do štirikrat več okuženih in dvakrat več ljudi v bolnišnicah," je danes napovedal hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović.

"Pozivam vse državljane Hrvaške, da se cepijo tudi s poživitvenim odmerkom," je danes po sestanku hrvaške vlade s strokovno skupino dejal minister za notranje zadeve Davor Božinović, poroča Večernji list. Po njegovih besedah so simptomi pri okuženih z omikronom res blažji, vendar zaradi visoke nalezljivosti novega seva vlada pričakuje skokovito rast števila novih okužb. Na Hrvaškem so do danes sicer odkrili le osem oseb, okuženih z omikronom, vendar se bo to kmalu spremenilo. "V drugem tednu januarja pričakujemo rast števila novih okužb z omikronom, vrh pa bomo verjetno dosegli konec meseca," pa je dogajanje v prihodnjih tednih napovedal Direktor Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

Novih ukrepov še ne bo

"Država se pripravlja na novi val, kolikor se pač lahko. Vendar, kot kažejo izkušnje iz tujine, najbolj pomaga visoka precepljenost prebivalstva. Ko bo omikron na Hrvaškem, ga bo nemogoče ustaviti," je dejal Božinović. Capak medtem še ne napoveduje strožjih ukrepov. "Videli bomo, kako bo v prihodnjih dneh, in morda bomo potem kaj spremenili. Vendar sproščanja ukrepov za silvestrovo zagotovo ne bo," pa je poudaril Capak.

Na Hrvaškem število novih okužb upada že več kot en mesec. Polno cepljenih je že skoraj 50 odstotkov populacije oziroma deset odstotnih točk manj kot v Sloveniji.