Hrvaški hotelirji si zaradi novega leta manejo roke

"December se je začel odlično. Glede na do zdaj rekordno leto 2019 je bilo za 58 odstotkov več Nemcev, 11 odstotkov več Slovencev, manj je bilo samo Italijanov," je za Novi list razmere v hrvaškem turizmu komentirala direktorica Turistične organizacije Kvarner Irena Peršić Živadinov, ki priznava, da so bili nad rezultati vsi pozitivno presenečeni.

Načrte lahko prekriža le omikron

Zaradi epidemije covid-19 turistična podjetja niso vedela, ali bo hrvaška obala samevala ali ne, a jo bo očitno v prihodnjih tednih obiskalo ogromno ljudi. Samo v Kvarnerju v času božičnih in novoletnih praznikov v skupno 52 hotelih pričakujejo vsaj 17 tisoč gostov, ki bodo opravili več kot 70 tisoč prenočitev. Če seveda ne bo nepričakovanih zapletov zaradi omikrona in posledično novih ukrepov Hrvaške za omejevanje javnega življenja.

Proti Hrvaški že daljši zastoji

Zaradi praznikov in počitnic v večini evropskih držav bo promet povečan od Avstrije proti meji s Hrvaško, kjer se bodo predvsem ta konec tedna podaljšale čakalne dobe za vstop v Slovenijo in izstop iz nje. Prometnoinformacijski center že poroča o čakalnih dobah za osebna vozila na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje, Metlika in Slovenska vas.

Novice Proti Hrvaški že daljši zastoji Zaradi praznikov in počitnic v večini evropskih držav bo promet povečan od Avstrije proti meji s Hrvaško, kjer se bodo predvsem ta konec tedna podaljšale čakalne dobe za vstop v Slovenijo in izstop iz nje. Prometnoinformacijski center že poroča o čakalnih dobah za osebna vozila na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje, Metlika in Slovenska vas.

Hoteli ponudbo prilagajajo epidemiji

Najbolj na udaru so bili hoteli, ki potrebujejo veliko gostov, da se jim izplača odpreti svoja vrata. Tudi zato za letošnje silvestrovanje v hotelih niso pripravili nobenih koncertov in drugih dogodkov, ki so sicer stalnica njihove novoletne ponudbe. Vendar gostov to očitno ne moti, saj večina hotelov v Kvarnerju in Istri poroča o visoki zasedenosti. "Številke so nas presenetile, tako da zdaj prilagajamo svojo ponudbo epidemiološkim zahtevam. Gostom bomo tako ponudili večino svojih storitev, od novoletne slavnostne večerje do uporabe fitnesa in aktivnosti za najmlajše," so za Novi list sporočili iz verige hotelov Liburnia Riviera.

Tudi v Sloveniji rekordne številke

Tudi v Sloveniji turizem doživlja preporod in dosega boljše rezultate kot v letih pred korona krizo. V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji so novembra našteli 256.600 prihodov turistov, ki so ustvarili skoraj 719 tisoč nočitev. To je 750 odstotkov več kot v novembru zaradi covida-19 prizadetega leta 2020 in dva odstotka več kot v novembru turistično rekordnega leta 2019.

Domačih turistov je bilo novembra približno 184 tisoč ali 86 odstotkov več kot v novembru 2019, ustvarili pa so približno 500 tisoč prenočitev ali skoraj še enkrat več kot v tem času 2019. Tujih turistov je bilo približno 72.700 ali tretjina števila prihodov tujih turistov v novembru 2019, ki so ustvarili nekaj več kot 219.200 nočitev ali polovico manj kot v novembru 2019.

Med tujimi turisti so največ nočitev prispevali turisti iz Italije, približno 23.500 ali 11 odstotkov nočitev vseh tujih turistov. Sledili so jim turisti iz Srbije (10 odstotkov), Avstrije (devet odstotkov), Hrvaške (osem odstotkov) ter Bosne in Hercegovine (sedem odstotkov).