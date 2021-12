IJS: Epidemija začela spet naraščati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Epidemija bolezni covid-19 je začela spet naraščati, predvidoma zaradi vpliva predprazničnega druženja in hitrega širjenja koronavirusne različice omikron. Kako se bo to odražalo na številu hospitaliziranih covidnih bolnikov, bo odvisno od resnosti bolezni, ki jo povzroča, je zapisal Matjaž Leskovar z Instituta Jožef Stefan (IJS).

Omikron se po njegovih navedbah tako hitro širi zaradi izogibanja imunskemu sistemu in še večje kužnosti od delte. Dosledno izvajajmo pravilo PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in vse preostale ukrepe, da rast epidemije ne bo prehitra, kar bi kljub morebitnemu blažjemu poteku bolezni preplavilo bolnišnice s covidnimi bolniki, je pozval Matjaž Leskovar.

Spomnil je, da je najučinkovitejši ukrep za obvladovanje epidemije cepljenje proti bolezni covid-19, ki pomembno zmanjša verjetnost za okužbo in težji potek bolezni. Kumulativno število hospitaliziranih zmanjša pri tako kužnem virusu le cepljenje, ukrepi to isto kumulativno število bolnikov le razporedijo na daljše časovno obdobje.

Ocenjeno reprodukcijsko število je po Leskovarjevih izračunih približno 1,05, kar pomeni, da ena oseba povprečno okuži nekaj več kot eno osebo.

V ponedeljek so ob opravljenih 5.334 PCR-testih potrdili 1.813 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Po zadnjih podatkih Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano so v Sloveniji doslej potrdili 65 okužb s koronavirusno različico omikron.

Jerala: Razmislek o enotedenskem zaprtju šol po novem letu

Zaradi pospešenega širjenja koronavirusne različice je vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu Roman Jerala v ponedeljek za POP TV dejal, da bi bilo smiselno razmisliti o enotedenskem zaprtju šol po novem letu.

Vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar je danes v izjavi za medije pojasnila, da skupina o takem predlogu ni ne razpravljala ne odločala.

Po njenem mnenju so ob nošenju mask in samotestiranju, ki se v šolah izvaja trikrat na teden, razmere v šolah obvladljive. Strokovna skupina zato o predlogu zapiranja šol ne razmišlja. "Skrajno neetično in nemoralno bi bilo, da bi imeli gostilne odprte, šole bi pa zapirali," je dejala.

Šole bi po njenih besedah zapirali le v primeru hudega poslabšanja epidemioloških razmer.