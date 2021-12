Rekordno število novih okužb v Italiji in Grčiji

V Italiji so v zadnjih 24 urah potrdili več kot 78 tisoč novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu doslej. Dan pred tem so jih potrdili skoraj 31 tisoč, a so opravili tudi precej manj testov. Največ okužb s koronavirusom doslej so potrdili tudi v Grčiji.

V slovenski zahodni sosedi so v zadnjem dnevu opravili več kot 1.034.000 testov na novi koronavirus. Pozitivnih jih je bilo 78.313 oziroma 7,6 odstotka. Dan prej pa so opravili skoraj 344 tisoč testov na koronavirus in potrdili 30.810 novih okužb. Pozitivnih je bilo 8,9 odstotka izvidov testov.

V zadnjem dnevu sta umrla še 202 covidna bolnika, dan pred tem pa 142, kažejo podatki italijanskega zdravstvenega ministrstva.

Na intenzivnih oddelkih italijanskih bolnišnic se zdravi 1.145 bolnikov z boleznijo covid-19, kar je 19 več kot dan prej. Število bolnikov na navadnih oddelkih se je medtem povečalo za 366 na 10.089.

Porast okužb je po ocenah italijanske stroke tudi posledica širjenja bolj nalezljive koronavirusne različice omikron. V italijanski deželi Furlanija-Julijska krajina ta pomeni že 30 odstotkov vseh okužb, ocenjujejo pristojne regionalne oblasti.

Zaradi hitrega porasta okužb italijanska vlada že proučuje možnost skrajšanja karantene za tiste, ki so bili v tesnem stiku z okuženo osebo. Trenutno morajo cepljeni proti covid-19 v sedemdnevno karanteno, necepljeni pa v 10-dnevno. Razpravljajo o možnosti, da bi karanteno za tiste, ki so cepljeni s poživitvenim odmerkom, skrajšali na od tri do pet dni.

Za sredo je napovedan sestanek strokovne skupine, ki svetuje vladi, na to temo. Odločitev o morebitnem skrajšanju karantene pa je mogoče pričakovati v enem tednu.

Tudi v Grčiji največ okužb s koronavirusom doslej

V Grčiji so danes zabeležili več kot 21 tisoč okužb z novim koronavirusom, kar je skoraj dvakrat več kot v ponedeljek. Doslej so sicer v državi, ki ima okoli 11 milijonov prebivalcev, odkrili med tri tisoč in pet tisoč novih primerov na dan.

Najbolj se okužbe širijo v Atenah, kjer so jih zabeležili kar polovico, pri okoli 70 odstotkih pa gre za različico omikron, je poročala grška televizija.

Grški minister za zdravje Tanos Plevris je že v ponedeljek napovedal zaostritev ukrepov po novem letu, a bi zaradi hitrega naraščanja okužb lahko ukrepe sprejeli že prej. Že v sredo se bo tako premier Kiriakos Micotakis sestal s kriznim štabom za covid-19.

Na Nizozemskem in v Švici omikron prevladujoča različica

Omikron je postal prevladujoča različica novega koronavirusa na Nizozemskem in v Švici, so danes sporočile zdravstvene oblasti v obeh državah.

Čeprav so na Nizozemskem danes poročali o dva tisoč okužbah z novim koronavirusom manj kot v ponedeljek, ko jih je bilo 11.495, je nacionalni inštitut za javno zdravje (RIVM) opozoril, da bo ta zelo kužna različica "v prihodnjih dneh vodila v nove okužbe", zaradi česar bo naraslo število bolnikov s covidom v bolnišnicah.

Da bi zaustavili širjenje omikrona, so v državi pred desetimi dnevi do najmanj 14. januarja ustavili javno življenje. Zaprti so vse nenujne trgovine, gostinski lokali, kinematografi, muzeji in gledališča. Šole pa naj bi ostale zaprte do najmanj 9. januarja.

Z inštituta so danes še sporočili, da kaže, da so imeli ukrepi pozitiven učinek, saj je ta teden v bolnišnicah 191 bolnikov s covidom, potem ko jih je bilo pretekli teden 256. Resnični učinek ukrepov pa pričakujejo v začetku januarja. Dodali so še, da se je do danes s poživitvenim odmerkom cepilo več kot 20 odstotkov odraslih prebivalcev.

Med hospitaliziranimi tudi tisti, ki so prejeli poživitveni odmerek cepiva

Tudi iz Švice so danes sporočili, da je omikron prevladujoča različica. Okoli 55 odstotkov vseh okužb je zdaj z različico omikron, pričakujejo pa, da bodo kmalu pomenila skoraj vse okužbe, so sporočile zdravstvene oblasti.

Opozarjajo, da so med hospitaliziranimi tudi tisti, ki so prejeli tretji, poživitveni odmerek cepiva proti covidu. Takšnih naj bi bilo okoli 40, je povedal predstavnik ministrstva za zdravje Patrick Mathys. Poudaril je, da petemu valu epidemije v državi ni videti konca, zato so nujne omejitve stikov med ljudmi.

Švica ima eno od najvišjih stopenj okužb v celinski Evropi, najbolj prizadeti pa so ljudje v dvajsetih letih, so danes še povedali predstavniki zdravstvenih oblasti na novinarski konferenci v Bernu. V državi so danes poročali o več kot 13 tisoč novih primerih okužbe. V januarju pa pričakujejo, da jih bo dnevno 20 tisoč, so dodali.

V 8,6-milijonski državi se je vsaj z dvema odmerkoma doslej cepilo 67 odstotkov prebivalcev, 22 odstotkov pa tudi s tretjim.

Finska prepovedala vstop necepljenim

Finska vlada je sporočila, da necepljenim tujcem od danes ne bo več dovolila vstopa v državo. Cepljeni in preboleli bodo lahko vstopili le z negativnim testom na novi koronavirus, ki ni starejši od 48 ur.

Tiskovni predstavnik mejne policije je potrdil, da bodo necepljene tujce zavrnili, razen če so na seznamu izjem, kot so osebe s stalnim prebivališčem na Finskem, delavci in diplomati. Med izjemami so tudi zdravstveno in transportno osebje, osebe, ki potrebujejo humanitarno pomoč, ter nekateri prebivalci obmejnih občin na Švedskem in Norveškem.

Poleg omejitev vstopa v državo je med ukrepi tudi skrajšanje odpiralnega časa gostinskih lokalov. Bari, ki primarno strežejo alkoholne pijače, bodo te lahko stregli le do 17. ure, zapirati pa se bodo morali ob 18. uri. Restavracije bodo sicer lahko ostale odprte do 20. ure, če bodo gostje izpolnjevali pogoj PCT. V vseh lokalih bo omejeno tudi število prisotnih.

Vsi ukrepi naj bi veljali do 16. januarja 2022.

Po podatkih finskega inštituta za zdravje in socialno varstvo so v državi z okoli 5,5 milijona prebivalci v zadnjih 24 urah zabeležili 2.714 novih okužb. Hospitaliziranih je skupno 307 oseb, od katerih jih je 59 na intenzivni negi. Polno cepljenih je približno 77 odstotkov prebivalcev, medtem ko je tretji odmerek prejelo okoli 17 odstotkov Fincev.