Avtor:
R. Sp.

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
19.38

tragedija Italija

Tragedija v Italiji

Po košarkarski tekmi druge lige tragedija v Italiji

Rieti | Košarkarji poraženega Rietija so po tekmi tako pozdravili svoje navijače, ti pa so kasneje poskrbeli za tragedijo. | Foto Guliverimage

Košarkarji poraženega Rietija so po tekmi tako pozdravili svoje navijače, ti pa so kasneje poskrbeli za tragedijo.

Foto: Guliverimage

Po nedeljski tekmi italijanske druge košarkarske lige med moštvoma Sebastiani Rieri in Pistoia (73:88) se je zgodila tragedija. Navijači poraženega domačega kluba so s kamenjem in opekami napadli avtobus navijačev gostujoče ekipe, nekaj teh projektilov je prebilo vetrobransko steklo, eden pa je zadel 65-letnega voznika avtobusa Raffaeleja Marianella, ki je umrl.

Italija je v šoku, na tekmah košarkarskega državnega prvenstva ta konec tedna bodo nosili žalne trakove v spomin na tragično preminulega voznika avtobusa Raffaeleja Marianella, ki je umrl po tem, ko ga je v nedeljo v obraz zadel eden od kamnov, ki so jih v avtobus z navijači moštva Pistoia metali pobesneli podporniki ekipe Rietija, ki je pred tem izgubila tekmo šestega kroga serie A2.

"To niso navijači, to so kriminalci," so bili ogorčeni tudi v poraženem klubu, ta pa bo zdaj moral do nadaljnjega igrati za zaprtimi vrati, brez navijačev. Zvezno sodišče in policija vodita preiskavo tragičnega dogodka, poskušajo najti huligana, ki je odgovoren za smrt 65-letnega voznika. Z opeke, ki ga je usmrtila, želijo pridobiti vzorce DNK, da bi tako identificirali napadalca, na policijsko postajo so ponoči privedli 12 oseb, med njimi eno mladoletno, a naj bi šlo le za priče dogodka, poroča Gazzetta dello Sport.

Nadaljnje ukrepe napovedujeta tako Italijanska košarkarska zveza kot tudi ministrstvo za šport.   

tragedija Italija
