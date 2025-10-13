V nedeljo je v krogu družine umrl znani italijanski oblikovalec obutve in podjetnik Cesare Paciotti. Star je bil 67 let. Podrobnosti o vzroku njegove smrti niso bile razkrite, nekateri tuji mediji pa so poročali, da je bila kriva nenadna bolezen.

V izjavi, ki jo je v nedeljo zvečer podala njegova družina, je zapisano, da je Paciotti umrl v občini Civitanova Marche v osrednji Italiji, obkrožen z družino in otroki. Italijanski oblikovalec obutve in podjetnik Cesare Paciotti, ki je umrl v 68. letu starosti, je skupaj s sestro Paolo "napisal temeljno stran v zgodovini čevljev Made in Italy", je še zapisano v izjavi. Novico o njegovi smrti sta prva delila ženska revija in portal WWD (Women's Wear Daily).

Peta v obliki bodala in zapeljiv slog

V zapisu so še nadaljevali: "Ikonično koničasto bodalo, simbol blagovne znamke, bo ostalo kot izjava identitete in poguma. Spominjali se ga bomo po njegovem zapeljivem slogu in izjemni človeški velikodušnosti."

Paciottijeva istoimenska blagovna znamka je bila prepoznavna po izjemno ženstvenih in seksi dizajnih, predvsem pete v obliki bodala (stiletto pete) so bile njihov prepoznavni znak. Ta je bil v središču pozornosti tudi pretekli mesec na milanskem tednu mode, ko je prestižna blagovna znamka ponovno poudarila svojo bogato dediščino.

Začetki blagovne znamke segajo v leto 1948, ko sta v občini Civitanova Marche, enem glavnih središč za proizvodnjo čevljev v Italiji, podjetje (sprva obrtno delavnico) ustanovila Giuseppe in Cecilia Paciotti, starša Cesareja in Paole. Njuno poslanstvo je bilo ustvariti ročno izdelano obutev. Leta 1980 je svojo blagovno znamko lansiral Cesare Paciotti, jo preobrazil v mednarodno prepoznavno podjetje in ga spremenil v svetovni fenomen. Skupaj s sestro sta razširila moško ponudbo tudi na provokativno ponudbo ženske obutve in modne dodatke.

Njegovi ostri čevlji s peto (stiletto modeli pet) in inovativni dizajni so doživeli velik uspeh, oboževale pa so jih tudi zvezdnice, kot so Beyoncé, Paris Hilton in druge.

Sandali in škornji, podloženi s krznom ali okrašeni s kristali, so bili le nekatere od njegovih modnih uspešnic, blagovna znamka pa je postala redna udeleženka na tednih mode v Milanu in Parizu. Leta 2007 je Paciotti svojo kolekcijo razširil tudi na bolj ležerno linijo Paciotti 4US ter torbice, očala in nakit.

Cesare Paciotti je imel dva otroka iz prvega zakona, Ludovico in Giuseppeja, ter triletno hčer iz drugega zakona.