Igralka Lori Loughlin in modni oblikovalec Mossimo Giannulli sta se po skoraj 28 letih skupnega življenja odločila, da gresta vsak svojo pot, poroča revija People. Čeprav ločitvenega postopka še nista vložila, ne živita več skupaj, igralko pa so medtem že opazili na večerji z igralskim kolegom.

"Živita ločeno in v zakonu sta si vzela odmor. Trenutno ni vloženega nobenega pravnega postopka," je za omenjeno revijo povedala predstavnica 61-letne igralke, ki je zaslovela s serijo Polna hiša (Full House). Da v njunem zakonu ni vse v najlepšem redu, se je začelo govoriti že februarja letos, ko sta zakonca prodala svojo 16,5 milijona dolarjev (14,06 milijona evrov) vredno vilo v Los Angelesu.

Škandal s sprejemom na univerzo

Par se je poročil novembra 1997, v zakonu pa sta se razveselila rojstva dveh hčerk – zdaj 27-letne Isabelle Rose in 26-letne Olivie Jade. Prav zaradi njiju sta bila oba vpletena v odmeven škandal, ko sta ju s prevaro hotela vpisati na ugledno univerzo. Da sta za sprejem njunih hčera na Univerzo Južna Kalifornija plačala 500 tisoč dolarjev (426 tisoč evrov), sta priznala maja 2020. Oba sta pristala za rešetkami in odslužila nekajmesečno zaporno kazen, sodišče pa jima je naložilo tudi visoke denarne kazni in več ur družbenokoristnega dela.

Tik preden so ameriški mediji objavili novico, da sta se Lori Loughlin in Mossimo Giannulli razšla, pa so igralko opazili na večerji z igralskim kolegom Jamesom Tupperjem, s čimer je novico, da z nekdanjim možem nista več skupaj, potrdila tudi sama.

Lori Loughlin spotted embracing James Tupper one day before split news https://t.co/K2QhRhyjTp pic.twitter.com/vuvOPJoIkL — Page Six (@PageSix) October 3, 2025

Preberite tudi: