Po skoraj 20 letih zakona je igralka Nicole Kidman vložila zahtevek za ločitev od glasbenika Keitha Urbana. Oskarjevka je ločitveni zahtevek vložila na sodišču v ameriški zvezni državi Tennessee in kot razlog navedla "zakonske težave in nepremostljive razlike".

Nicole Kidman in Keith Urban sta se poročila junija 2006, v zakonu sta se jima rodili hčerki Sunday Rose, ki ima zdaj 17 let, in Faith Margaret, ki jih ima 14. Kidman ima z nekdanjim možem Tomom Cruisom še dva otroka, hči Isabello in sina Connorja, oba posvojena.

Ločitveni zahtevek, ki ga je vložila igralka, navaja, da bosta hčerkama "omogočila ljubeče in stabilno okolje" in da "drug o drugem ne bosta govorila ničesar slabega." V dogovoru, ki sta ga, sodeč po vloženih dokumentih, podpisala že pred mesecem dni, je zapisano tudi, da bosta hčerki večino časa oziroma 306 dni na leto preživeli pri materi, preostanek pa pri očetu.

Po poročanju spletnega tabloida TMZ Kidman in Urban že od poletja ne živita več skupaj, pobudo za razhod pa naj bi dal on, medtem ko ona tega naj ne bi želela.

