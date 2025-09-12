Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Petek,
12. 9. 2025,
15.23

Petek, 12. 9. 2025, 15.23

34 minut

Razkrili Armanijevo oporoko: to si je želel slavni modni oblikovalec

Avtorji:
P. P., STA

Giorgio Armani | Giorgio Armani je želel, da večinski delež v njegovem modnem imperiju po njegovi smrti postopno prodajo. | Foto Gulliverimage

Giorgio Armani je želel, da večinski delež v njegovem modnem imperiju po njegovi smrti postopno prodajo.

Foto: Gulliverimage

Nedavno umrli svetovno znani modni oblikovalec Giorgio Armani je želel, da večinski delež v njegovem modnem imperiju po njegovi smrti postopno prodajo, izhaja iz oporoke, katere vsebino so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes objavili italijanski mediji. Kot kupce je predlagal družbe LVMH, EssilorLuxottica ali L'Oreal.

Armani, ki je svojo dejavnost z visoke mode razširil na notranjo opremo, hotele, parfume in čokolade, je do konca ohranil lastništvo in trden nadzor nad blagovno znamko. Ker se ni nikoli poročil in ni imel otrok, je njegova smrt odprla tudi vprašanja o prihodnosti njegovega imperija.

Vendar pa je po navedbah AFP v oporoki navedel zelo natančna navodila glede tega. Določil je, da bo podjetje prevzela posebej za to ustanovljena fundacija, ki naj nato 15-odstotni lastniški delež proda enemu od največjih ponudnikov luksuznega blaga. Pri tem je predlagal francosko skupino LVMH, francosko-italijanskega ponudnika očal EssilorLuxottica ali francoskega kozmetičnega velikana L'Oreal.

Iz zadnjega so po navedbah AFP sporočili, da so ob takšnem predlogu "ganjeni in počaščeni". Napovedali so, da bodo o njem dobro premislili.

Fundacija bi v vsakem primeru obdržala slabo tretjino delnic

Kupec bi imel nato možnost, da v od treh do petih letih prevzame večinski delež v družbi. V primeru, da se prodaja ne bi zgodila, bi po Armanijevi zadnji želji izvedli javno ponudbo delnic. Fundacija bi v vsakem primeru obdržala najmanj 30,1-odstotni delež v družbi, je zahteval.

Armani, ki je po več mesecih slabega zdravja umrl v četrtek v starosti 92 let, je bil do leta 1970 svobodni oblikovalec. Ukvarjal se je z aranžiranjem izložb in sodeloval z modno hišo Cerutti. Pozneje se je začel ukvarjati z oblikovanjem oblačil in leta 1975 odprl eno izmed najslavnejših modnih podjetij Armani v Milanu. Umrl je nekaj tednov pred praznovanjem 50-letnice svoje modne hiše na Milanskem tednu mode.

