Svetovno znanega modnega oblikovalca Giorgia Armanija bodo v zasebnem krogu danes pokopali v italijanski pokrajini Piacenza na severu Italije. Pričakujejo okoli 60 ljudi, obenem pa so v prestolnici italijanske mode Milanu, kjer se je od pokojnega v preteklem vikendu poslovilo približno 15 tisoč ljudi, današnji dan razglasili za dan žalovanja.

Armanija, ki je po več mesecih slabega zdravja umrl v četrtek v starosti 92 let, bodo danes popoldne pokopali poleg njegovih staršev Marie in Uga ter starejšega brata Sergia v družinski kapeli v Rivaltu, vasi približno sto kilometrov jugovzhodno od Milana in blizu rojstnega kraja Piacenza. Območje okoli cerkve Rivalta so zaradi varnostnih razlogov in zasebnosti pogreba zaprli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Armanijeve trgovine v Italiji danes zaprte

V znak spoštovanja oblikovalcu, čigar diskretne, a izvrstno krojene kreacije so bile priljubljene med hollywoodskimi zvezdniki, danes ostajajo zaprte tudi Armanijeve trgovine v Italiji.

Približno 15 tisoč ljudi je pretekli konec tedna izkazalo spoštovanje pokojnemu, ko je njegova krsta ležala v stavbi Armani Teatro na milanski ulici Bergognone 59, kjer je bila nekoč tovarna čokolade Nestle.

Giorgio Armani je umrl nekaj tednov pred praznovanjem 50-letnice svoje modne hiše na Milanskem tednu mode. Foto: Reuters

Armani se je rodil 11. julija 1934 in je bil do leta 1970 svobodni oblikovalec, ukvarjal se je z aranžiranjem izložb in sodeloval z modno hišo Cerutti. Kasneje se je pričel ukvarjati z oblikovanjem oblačil in leta 1975 odprl eno izmed najbolj slavnih modnih podjetij Armani v Milanu. Umrl je nekaj tednov pred praznovanjem 50-letnice svoje modne hiše na Milanskem tednu mode.

Kot ikona italijanske mode je zaslužen za številne nove modne trende

Kot ikona italijanske mode je Armani zaslužen za številne nove modne trende na rdečih preprogah, potem ko je leta 1983 v Los Angelesu odprl svoj lokal, da bi lahko oblačil znane osebnosti. Kasneje je svojo dejavnost razširil na visoko modo, notranjo opremo, hotele, parfume in čokolade. Sam ni imel potomcev, zato njegova smrt po pisanju AFP odpira vprašaje o prihodnosti njegovega imperija.

V izjavi ob njegovi smrti so se njegova družina in zaposleni zavezali, da bodo "zaščitili, kar je zgradil, in nadaljevali njegovo podjetje v njegov spomin".