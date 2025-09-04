Umrl je Giorgio Armani

V 92. letu starosti je v krogu svoje družine v Milanu umrl Giorgio Armani , ki velja za enega najvplivnejših italijanskih modnih oblikovalcev. Pogreb bo v nedeljo potekal v zasebnem krogu, oboževalci pa se bodo modnemu oblikovalcu lahko poklonili konec tedna v Milanu, poročajo tuje tiskovne agencije. Leta 1975 je ustanovil svojo modno hišo Giorgio Armani in v naslednjih desetletjih razvil globalni imperij, ki zajema oblačila, parfume, hotele in druge luksuzne dejavnosti. Njegovo delo je pomembno zaznamovalo razvoj sodobne mode.

O vzroku smrti še ne poročajo, dlje časa pa je imel zdravstvene težave.

Giorgio Armani se je rodil 11. julija 1934 v Piacenzi v Italiji. Sprva je študiral medicino na Univerzi v Milanu, vendar je študij opustil in se zaposlil kot etalagist v veleblagovnici La Rinascente. Pozneje je delal kot oblikovalec pri podjetju Nino Cerruti, kjer je pridobil pomembne izkušnje v modni industriji. Leta 1975 je skupaj s partnerjem Sergiom Galeottijem ustanovil blagovno znamko Giorgio Armani.

Eden najbolj vplivnih modnih oblikovalcev na svetu se je uveljavil kot kreator moške mode, pozornost je vzbudil predvsem z barvitostjo in sproščenostjo modelov, damsko modo pa obogatil z novimi kreacijami, ki jih je razvijal iz modelov za moške. Uporabljal je umirjene barve, kasneje pa kolekcijo oblačil dopolnil s parfumi in modnimi dodatki.

Giorgio Armani velja za eno največjih modnih ikon v zgodovini Foto: Guliverimage

Armani je postal znan po svojem pristopu k oblikovanju oblačil, ki so pogosto temeljila na mehkejših linijah in preprostejših krojih. Njegove moške obleke so pripomogle k spremembi podobe poslovne mode, hkrati pa je oblikoval tudi ženske kolekcije, ki so imele velik vpliv v 80. letih. Njegova prepoznavnost je dodatno narasla, ko so njegove kreacije nosili igralci v hollywoodskih filmih, med drugim Richard Gere v American Gigolo (leta 1980).

Skozi desetletja je podjetje Giorgio Armani zraslo v enega največjih neodvisnih modnih imperijev. Poleg glavne linije so se razvile še Emporio Armani, Armani Exchange in Armani Privé. Podjetje se je razširilo na področje parfumov, notranje opreme, hotelov in restavracij. Armani je ostal edini lastnik in je neposredno nadziral poslovanje ter kreativne odločitve.

"Z izjemno jasnostjo in pragmatizmom predvideval čas"

Od modne ikone so se v izjavi v Instagram objavi poslovili tudi v njegovem podjetju, kjer so zapisali: "Gospod Armani, kot so ga vedno spoštljivo in občudujoče klicali zaposleni in sodelavci, je umrl mirno, obkrožen s svojimi najdražjimi. Neutruden do konca je delal do svojih zadnjih dni in se posvetil podjetju, zbirkam ter številnim tekočim in prihodnjim projektom."

"Giorgio Armani je skozi leta ustvaril vizijo, ki se je razširila iz mode v vse vidike življenja, pri čemer je z izjemno jasnostjo in pragmatizmom predvideval čas. Vodila ga je neizprosna radovednost in globoka pozornost do sedanjosti in ljudi," so zapisali v podjetju in dodali, da je na tej poti je vzpostavil odprt dialog z javnostjo in postal priljubljena in spoštovana osebnost zaradi svoje sposobnosti povezovanja z vsemi. "Vedno se je zavedal potreb skupnosti in je bil aktiven na številnih področjih, zlasti v podporo svojemu ljubljenemu Milanu," so še dodali.

Foto: Guliverimage

Armani velja za enega najuspešnejših oblikovalcev italijanskega rodu. Forbes je njegovo premoženje lani ocenil na 11,3 milijarde dolarjev, kar ga je uvrstilo na 177. mesto najbogatejših ljudi na svetu.

Foto: Guliverimage