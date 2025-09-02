Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek,
2. 9. 2025,
15.06

Torek, 2. 9. 2025, 15.06

33 minut

Umrl znan mariborski odvetnik Daniel Planinšec

St. M.

Daniel Planinšec | Foto Odvetniška pisarna Daniel Planinšec

Foto: Odvetniška pisarna Daniel Planinšec

V 64. letu starosti je zaradi posledic srčnega infarkta umrl mariborski odvetnik Daniel Planinšec, poroča Večer.

Planinšec je bil dolgoletni član mariborske pravne skupnosti. Študij prava je leta 1986 zaključil v Ljubljani, pravosodni izpit opravil leta 1988, samostojno odvetniško pisarno pa je v začetku leta 1991 odprl v Mariboru. 

Po pisanju Večera se je ukvarjal s kazenskim, gospodarskim in delovnim pravom. V treh desetletjih je vodil več kot 30 tisoč primerov.

Njegovo življenje je zaznamovala predanost pravni stroki, v javnosti pa je bil znan kot trden in odločen pravni zagovornik, so zapisali v Ptujinfo.com.

Kot so še navedli v Večeru, pri zastopanju strank v sodni dvorani nikoli ni delal razlik med manj znanimi in razvpitimi imeni.

