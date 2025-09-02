Torek, 2. 9. 2025, 15.06
33 minut
Umrl znan mariborski odvetnik Daniel Planinšec
V 64. letu starosti je zaradi posledic srčnega infarkta umrl mariborski odvetnik Daniel Planinšec, poroča Večer.
Planinšec je bil dolgoletni član mariborske pravne skupnosti. Študij prava je leta 1986 zaključil v Ljubljani, pravosodni izpit opravil leta 1988, samostojno odvetniško pisarno pa je v začetku leta 1991 odprl v Mariboru.
Po pisanju Večera se je ukvarjal s kazenskim, gospodarskim in delovnim pravom. V treh desetletjih je vodil več kot 30 tisoč primerov.
Njegovo življenje je zaznamovala predanost pravni stroki, v javnosti pa je bil znan kot trden in odločen pravni zagovornik, so zapisali v Ptujinfo.com.
Kot so še navedli v Večeru, pri zastopanju strank v sodni dvorani nikoli ni delal razlik med manj znanimi in razvpitimi imeni.