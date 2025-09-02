Umrl znan mariborski odvetnik Daniel Planinšec

Planinšec je bil dolgoletni član mariborske pravne skupnosti. Študij prava je leta 1986 zaključil v Ljubljani, pravosodni izpit opravil leta 1988, samostojno odvetniško pisarno pa je v začetku leta 1991 odprl v Mariboru.

Po pisanju Večera se je ukvarjal s kazenskim, gospodarskim in delovnim pravom. V treh desetletjih je vodil več kot 30 tisoč primerov.

Njegovo življenje je zaznamovala predanost pravni stroki, v javnosti pa je bil znan kot trden in odločen pravni zagovornik, so zapisali v Ptujinfo.com.

Kot so še navedli v Večeru, pri zastopanju strank v sodni dvorani nikoli ni delal razlik med manj znanimi in razvpitimi imeni.