STA

Biološki moški najmočnejša ženska na svetu

Številne športnice so dolga leta trenirale za zmago na tekmovanju World's Strongest Woman. Na koncu se na vrh ni povzpela nobena med njimi. Zmago je odnesla transspolna Jammie Booker, biološki moški. Po razburjenju v medijih in med športnicami so se odzvali tudi organizatorji ter Booker naslov odvzeli, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Na tekmovanju 23. novembra je 28-letna Booker osvojila naslov, tega pa so ji odvzeli prav zato, ker ob prijavi ni razkrila, da je biološki moški. Naslov je nato pripadel 43-letni Britanki Andreu Thompson.

Po tekmi je Thompson za BBC Sport povedala, da "je tekmovanje zasenčil nekdo, ki ne bi smel biti tam". Organizatorji iz podjetja Official Strongman so sporočili še, da lahko tekmovalci nastopajo le v kategoriji tistega spola, s katerim so se rodili, ter zato diskvalificirali Američanko.

"Strongman je inkluzivno tekmovanje in ponosni smo na svoje dogodke, kjer ne diskriminiramo športnikov na osnovi osebnih karakteristik. Vsi so dobrodošli. Naša odgovornost pa je tudi zagotavljanje pravičnosti in s tem, da zagotovimo nastope športnikov na tekmovanju tistega spola, s kakršnim so se rodili," so zapisali organizatorji.

Situacijo je na spletu pokomentirala tudi nekdanja trikratna zmagovalka tega tekmovanja Rebecca Roberts. "Ne sovražim transspolnih oseb. Vsak si zasluži dostojanstvo, spoštovanje in svobodo, v kateri lahko živi svojo resnico. Ne morem pa molčati ob nečem, kar ogroža prihodnost ženskega športa. Transspolne športnice, rojene kot moški, v našem športu ne bi smele nastopati. Tukaj ne gre za identiteto ali politiko. Tukaj gre za fizične razlike pri vseh športih, kjer je potrebna moč. Ženske kategorije so v športu z razlogom, in če to izgubimo, bomo izgubile temelje našega športa."

Pred tem je Booker letos slavila na tekmovanju Rainier Classic in bila druga na tekmovanju North America's Strongest Woman.

Vsaj v okviru tekmovanja za najmočnejše ženske je kariera Booker najbrž končana. Sodelovanje z njo je odpovedal tudi njen pokrovitelj Iron Ape, proizvajalec športne opreme. V podjetju menijo, da je športnica zamolčala odločilne informacije oziroma jih ustrezno prekrojila ter si s tem na tekmovanjih zagotovila nepošteno prednost.

