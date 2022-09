Znani italijanski režiser razkril, da se je rodil kot ženska

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Film L'immensità, v katerem v glavni vlogi zaigra 48-letna španska igralka Penelope Cruz, se osredotoča na italijansko družino, ki v 70. letih prejšnjega stoletja odrašča v Rimu. V filmu se najstarejša hči identificira kot deček, kar prilije olje na ogenj v že tako napetih odnosih med njeno materjo, ki jo igra Cruzova, ter njenim žaljivim in nezvestim očetom.

Podrobnosti o prehodu ni razkril

57-letni Crialese je dejal, da sta film navdihnila njegovo otroštvo in lastna zgodba. Pojasnil je, da se je biološko rodil kot ženska, a da to ne pomeni, da v sebi nima velikega dela ženskega značaja. "To je verjetno najboljši del mene," je dejal, ko je prvič javno spregovoril o svojem prehodu.

"Na določeni točki sem se moral odločiti, ali želim živeti ali umreti. Za takšno stvar se ne odločiš. Takšen se rodiš," je dodal. Podrobnosti o svojem prehodu ni razkril, je pa dejal, da se je, kot je prikazal v filmu, za vso pomoč in podporo zanašal na svojo mamo.

Pravi, da se je za vso pomoč in podporo zanašal na svojo mamo. Foto: Reuters

Zadnji od filmov, v katerih je zaigrala v vlogi mame

Cruzova, ki je na lanskem festivalu v Benetkah prejela nagrado za najboljšo igralko, je dejala, da se je njen lik v tem filmu znašel v položaju, iz katerega ni bilo izhoda.

"Na svetu je veliko žensk, ujetih v lastnih domovih, ki se pred svojimi otroki poskušajo pretvarjati, da nič ni tako slabo, kot je videti. Poznam grozne, grozne zgodbe," je povedala novinarjem.

L’immensità je sicer zadnji film, v katerih Cruzova upodablja mamo, vlogo, ki jo je, kot je povedala, privlačila že od mladosti v rodni Španiji. "Imela sem zelo močan materinski čut. Bila sem petletna deklica, ki je vsem v parku govorila, da je njen načrt čim prej postati mama," je dodala.